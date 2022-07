Bowers & Wilkins PX7 s2: super cuffie per smartphone, Pc, Tv e sistemi Hi-Fi

Da sempre Bowers & Wilkins costruisce i diffusori acustici dei migliori studi di registrazione al mondo. L’azienda presenta oggi le nuove cuffie PX7 s2 dotate dei nuovissimi driver da 40mm in bio-cellulosa derivati direttamente dai modelli mid-range della serie 800. Cuffie con tecnologia di soppressione attiva dei rumori, dotate anche della funzione Ambient Pass Through, utilissima quando è necessario sentire suoni ambientali importanti, come un annuncio in stazione. Tutto questo tramite ben 4 microfoni diversi, due per padiglione, e altri 2 solo per le conversazioni telefoniche.

Le nuove cuffie PX7 s2 vantano, inoltre, il collegamento wireless Bluetooth 5.0, con capacità 24 bit in grado di suonare qualsiasi file, anche a risoluzione altissima. La connettività è estesa, è infatti possibile collegare le PX7 s2, anche via cavo USB-C, con PC/MAC e smartphone. Inoltre troviamo un ingresso analogico, utile per il collegamento ad esempio con un sistema Hi-Fi.

Il comfort è ai massimi livelli, con elementi in memory foam e rifiniture in elegante tessuto. Ricordiamo, inoltre, la struttura in fibra intrecciata di carbonio ripiegabile, in modo da far occupare meno spazio possibile alle PX7 s2 quando riposte.

Eccellente l’autonomia: 30 ore di riproduzione con una ricarica completa

Caratteristiche tecniche

- Driver: 40mm in bio-cellulosa

- Tipo: Noise Cancelling

- Microfoni: 4X ANC, 2X conversazioni telefoniche

- Distorsione: <0,1%

- Batterie: ioni di litio, ricaricabile

- Porta di ricarica: USB-C

- Tempo di ricarica: 2 ore

- Ingressi: Bluetooth, USB-C Audio

- Confezione: 1,2m USB-C>3,5mm, 1,2mt USB-C>USB-C, contenitore per il trasporto

- Dimensioni: 189 X 63 X 233 mm

- Peso: 307gr

Disponibilità e prezzo

I prodotti di Bowers & Wilkins sono distribuiti in Italia da Audiogamma Spa. PX7 s2 sono già disponibili al prezzo al pubblico di 429€, nelle varianti di colore nero, blu o grigio.

