Hisense Smart Mini C1: un completo proiettore laser fino a 300 pollici

E’ arrivato sul mercato italiano il nuovo proiettore laser Hisense Smart Mini C1. Pensato per chi è alla ricerca di un proiettore 4K con tecnologia a triplo laser, consente un intrattenimento a 360 gradi, dallo streaming di film, serie Tv e contenuti multimediali fino ai videogiochi.

Si tratta di un modello compatto con dimensioni pari a 245 x 216 x 179 mm e peso di 4,6 Kg, capace di riprodurre immagini di grandi dimensioni: da 65 fino a 300 pollici. Proiettore di fascia alta, con risoluzione 4K Ultra HD (3840x2160), compatibile con Dolby Vision, HDR 10 e HLG. Inoltre la tecnologia laser consente un’elevata luminosità di 1.600 nits, un’ottima resa cromatica (1,07 miliardi di colori), un basso consumo energetico, una lunga durata (più di 25.000 ore di vita) e dimensioni ridotte. Ricordiamo anche la messa a fuoco automatica ed il rapporto di proiezione 1.2:1.

Complete anche le connessioni per sorgenti esterne con 2 HDMI, 2 USB, uscite audio analogiche e digitali, WiFi, Bluetooth e porta Ethernet.

Proseguendo nella descrizione delle caratteristiche tecniche, citiamo anche la funzione “Auto Magic AI Adjusting”, per proiezioni sempre ottimali, grazie ad algoritmi in grado di regolare automaticamente la geometria delle immagini per evitare distorsioni di ogni tipo e ostacoli all’interno dell’area di proiezione. Il proiettore, grazie all’intelligenza artificiale, è in grado di riconoscere automaticamente le dimensioni della parete ed adattare l’area di proiezione e la correzione del fuoco.

Non dimentichiamo il raffinato sistema audio integrato con una potenza di 10 W, sviluppato da JBL e compatibile con il Dolby Atmos. Proiettore utilizzabile anche come speaker Bluetooth.

Non mancano complete funzionalità di smart TV. Il proiettore di Hisense integra il sistema operativo VIDAA, che porta con sé i contenuti dei più diffusi e apprezzati servizi di streaming come Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, NOW e Apple TV.

Hisense C1 viene fornito con un telecomando dotato di tasti retroilluminati e funzioni vocali per l’uso con Alexa e VIDAA Voice.

Il proiettore Hisense Smart Mini C1 è acquistabile al prezzo di 1.799 euro.

