Nuovo MacBook Air: il portatile più venduto migliora ulteriormente con prestazioni ancora più elevate

Apple ha presentato il nuovo MacBook Air con a bordo il potente processore M3. Il portatile più venduto al mondo conserva il design sottile e leggero, vanta fino a 18 ore di autonomia e nuove funzionalità, fra cui il supporto per due monitor esterni, quando il portatile è chiuso, e un Wi-Fi che è fino a 2 volte più veloce rispetto alla generazione precedente.

Dotato di un resistente guscio unibody in alluminio, con uno spessore di poco più di un centimetro, il nuovo MacBook Air è disponibile in quattro colori: mezzanotte, galassia, grigio siderale e argento.

Il nuovo MacBook Air è il primo prodotto Apple realizzato con il 50% di materiali riciclati, tra cui il 100% di alluminio nel guscio, il 100% di terre rare riciclate in tutti i magneti e il 100% di rame riciclato nella scheda logica.

Prestazioni fulminee grazie al chip M3

Dotato di una potente CPU a 8-core con tecnologia a 3 nanometri, una GPU fino a 10-core e supporto fino a 24GB di memoria unificata, il nuovo MacBook Air è fino al 60% più veloce rispetto al modello con M1, e fino a 13 volte più scattante del più veloce MacBook Air con processore Intel.

Lavorare su fogli di calcolo Excel risulta fino al 35% più veloce rispetto al modello con M1 e fino a 3 volte più rapido per gli utenti che non sono ancora passati ad un Mac con chip Apple. L’editing di video in Final Cut Pro è fino al 60% più veloce rispetto alla versione da 13" con chip M1, e fino a 13 volte più rapido rispetto ad un Mac con chip Intel. Rispetto a un PC portatile con processore Intel Core i7, MacBook Air promette prestazioni fino a due volte più rapide, navigazione sul web fino al 50% più veloce e autonomia fino al 40% superiore.

MacBook Air con chip M3 è dotato del Wi-Fi 6E, che offre fino al doppio della velocità di download rispetto alla generazione precedente. Include anche la ricarica MagSafe, due porte Thunderbolt per collegare gli accessori e un jack da 3,5 mm per le cuffie.

MacBook Air ha un display Liquid Retina da 13,6" o 15,3" con una luminosità che può raggiungere i 500 nit e supporto per un miliardo di colori.

Ricordiamo anche la Magic Keyboard retroilluminata, con una fila di tasti funzione full size e il Touch ID, la videocamera FaceTime HD a 1080p, gli altoparlanti con audio spaziale e Dolby Atmos.

Prezzi e disponibilità

MacBook Air 13" con chip M3 è già disponibile a partire da 1.349 euro. MacBook Air 15" con chip M3 è acquistabile a partire da 1.649 euro.

