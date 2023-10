I nuovi potentissimi MacBook Pro con chip M3 di Apple

Potenza e performance di livello superiore grazie alla nuovissima famiglia di chip M3 (base, Pro e Max). Nella notte Apple ha presentato la nuova linea di computer MacBook Pro, dotati di display Liquid Retina XDR, videocamera a 1080p, un sistema audio a sei altoparlanti per un suono avvolgente, e un’ampia gamma di opzioni di connettività. Oltre alla versione potenziata del processore made in Cupertino.

I nuovi dispositivi garantiscono anche una durata quasi infinita, con 22 ore di autonomia e performance identiche sia collegati alla corrente che senza alimentazione. Sono disponibili dal 7 novembre (ma si possono già ordinare) con:

display da 14 pollici e processore M3 (costo a partire da 2.049 euro)

display da 14 e 16 pollici con chip M3 Pro, con prestazioni superiori e più memoria unificata

display da 14 e 16 pollici con M3 Max, e performance e capacità che spingono i limiti del computing.

MacBook Pro con chip M3

MacBook Pro 14" con M3 è fino al 60% più veloce rispetto al MacBook Pro 13" con M1, e grazie all’evoluto sistema termico, il chip può sprigionare il suo potenziale per garantire sempre prestazioni al top.2 Disponibile a partire da 2.049 euro, offre più performance e capacità a un prezzo più conveniente.

MacBook Pro con chip M3 Pro

Per flussi di lavoro più impegnativi, come quelli in ambito programmazione, creatività e ricerca, MacBook Pro con chip M3 Pro - disponibile con display da 14 e 16 pollici - offre prestazioni ancora superiori, supporta più memoria unificata ed è fino al 40% più veloce del modello da 16" con M1 Pro. Filtri e funzioni in Adobe Photoshop sono fino a 3 volte più veloci rispetto al più scattante modello di MacBook Pro con processore Intel, e fino al 40% più rapidi che su MacBook Pro 16" con M1 Pro (Prezzo a partire da 2.599 euro).

MacBook Pro con chip M3 Max

MacBook Pro con chip M3 Max offre prestazioni e capacità all’altezza dei flussi di lavoro più estremi, come la programmazione di machine learning, la creazione di opere d’arte in 3D e l’editing di video professionali. È fino a 2,5 volte più veloce rispetto a MacBook Pro 16" con M1 Max, e fino a 11 volte più veloce del più scattante modello di MacBook Pro con processore Intel.

Il dispositivo top di gamma Inoltre supporta fino a 128GB di memoria unificata, così chi si occupa di creatività può lavorare facilmente a progetti grandi e complessi con più app e plug-in professionali, o comporre lunghe colonne sonore avvalendosi di intere librerie orchestrali disponibili all’istante dalla memoria (Prezzo a partire da 3.099 euro).