Recensione Bluetti AC200L + B300: una versatile power station espandibile

Dopo le prove delle power station AC60 e AC70, torniamo oggi ad occuparci di Bluetti con la recensione della nuova AC200L, versione aggiornata del modello AC200Max. Si tratta di una completa power station portatile da 2 kWh, espandibile con diverse batterie esterne Bluetti come la B300 in prova. Una soluzione potente e versatile capace di alimentare e ricaricare dispositivi elettrici ed elettronici di vario genere, dallo smartphone ad un frigorifero. Power station utilizzabile in casa (anche in caso di blackout), in campeggio e per altre attività all’aperto, ricaricabile anche tramite pannelli solari fissi o mobili.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche della Bluetti AC200L e della batteria esterna B300 da 3 kWh.

Design e caratteristiche

La nuova AC200L conserva il design del precedente modello AC200Max: linee moderne e curate, con una scocca in plastica grigia e nera. Iniziamo dal lato superiore dove troviamo due robuste maniglie che facilitano il trasporto della power station. Assente, purtroppo, il sistema di ricarica wireless, presente sul vecchio modello, per smartphone e cuffie.

Passiamo al ricco pannello anteriore dove troviamo il pulsante di alimentazione generale e un display LCD, più economico rispetto allo schermo dell’AC200Max. Il completo pannello touch a colori del vecchio modello, è stato, purtroppo, sostituito da un più semplice display ripreso dalle power station di fascia più bassa come l’AC70. Schermo, comunque, di buona qualità in grado di mostrare il livello della batteria, i tempi di carica/scarica, l'assorbimento dei vari dispositivi collegati, varie icone di stato ed eventuali guasti. I controlli touch sono stati sostituiti da tre pulsanti retroilluminati per l’attivazione delle uscite in AC, DC e USB.

Occupiamoci ora delle varie prese e porte disponibili, tutte protette da coperchi in gomma. Sul lato anteriore sono presenti le uscite in AC con 4 Schuko (2.400W totali, 4.800W di picco, modalità Power lifting di 3.600W ), con una potenza leggermente incrementata rispetto al vecchio modello (2.200W totali e 4.400W di picco). Passiamo alle uscite in DC, ridotte rispetto al precedente modello. Scendendo nel dettaglio, sul pannello anteriore troviamo 2 USB-C da 100W, 2 USB-A da 18W, una presa accendisigari da 12V/10A e una porta 48V/8A (per la ricarica della batteria dei camper se abbinata all’accessorio Bluetti D40 opzionale).

Occupiamoci ora delle numerose modalità di ricarica della power station sfruttando le due porte, protette da un coperchio, presenti sul lato sinistro. Iniziamo dalla ricarica tramite rete elettrica a 2.400 W (alimentatore ora integrato), tramite cavo purtroppo con attacco proprietario, in 1,5 ore (45 minuti per raggiungere l’80%). E’ possibile, inoltre, caricare la Bluetti AC200L collegandola a pannelli solari fissi o mobili (1.200W Max, VOC 12-145V, 15A) tramite porta proprietaria e cavo con connettori MC4, con tempi di ricarica di circa 2 ore in condizioni ottimali. Non manca la possibilità di sfruttare la presa accendisigari (12/24V, 100W/200W) con una carica completa in 10-20 ore tramite il cavo in dotazione. Ricordiamo, inoltre, la possibilità di utilizzare due fonti di alimentazione contemporaneamente (AC+DC) per una ricarica più rapida della power station in un’ora. Supportata anche la carica pass-through e la funzione di UPS.

Proseguiamo l’analisi delle caratteristiche tecniche con la batteria LiFePO4 integrata da 2.048Wh (5,2V, 40Ah), con la stessa capacità del precedente modello e garantita per 3.000 cicli all’80% di potenza. Capacità dell'accumulatore che può essere incrementata collegando alla power station AC200L varie batterie di espansione di Bluetti: una B230 (da 2.048 Wh), due B210 (ognuno da 2.150Wh) o due B300 (ognuna da 3.072 Wh), sfruttando la porta proprietaria presente sul lato sinistro.

Non manca la protezione da sovratensione e da corto circuito. Ricordiamo anche la connettività wireless con l’arrivo sul nuovo modello del WiFi che si aggiunge al Bluetooth già presente sulla power station AC200Max.

Non dimentichiamo l’inverter a onda sinusoidale pura, la silenziosa ventola integrata e le generose dimensioni della Bluetti AC200L, pari a 42 x 28 x 36,65 cm, con un peso di ben 28,3 Kg. Peccato per l’assenza di ruote alla base, che avrebbero facilitato il trasporto dell’unità.

Passiamo alla confezione che include i vari cavi citati in precedenza ed un manuale in inglese e tedesco.

App

Proseguiamo la nostra recensione con l’app per dispositivi mobili Android e iOS che consente il controllo dell’AC200L tramite il collegamento Bluetooth e WiFi. Applicazione in italiano, dal semplice utilizzo, che permette la gestione a distanza delle uscite in AC e DC ed il monitoraggio dei flussi di corrente in entrata ed in uscita.

App attenta anche all'ambiente con all’interno una sezione dedicata alla riduzione di anidride carbonica realizzata attraverso la ricarica solare della batteria. Qui troviamo anche la produzione solare totale della power station; assente, purtroppo, una sezione dedicata al monitoraggio della produzione giornaliera e mensile dei pannelli solari.

Tramite app è anche possibile eseguire l’aggiornamento del firmware della power station, selezionare le 3 velocità di ricarica in AC (standard a 1.200W, turbo a 2.400W e silenziosa a 800W) e attivare la funzione “Power lifting” che consente di aumentare la potenza in uscita (ideale per phon e altri apparecchi con funzione di riscaldamento). Non dimentichiamo lo spegnimento a distanza dell'unità, la funzione Eco (per la disattivazione delle porte e prese in AC e DC quando non in uso) e la sezione per il monitoraggio della batteria.

Ricordiamo anche il completo menù dedicato alla funzione UPS, la possibilità di consultare il manuale online, la gestione dei tempi di attivazione del display e la modalità “boost di rete” quando si utilizza un generatore o un ingresso AC instabile.

Le funzioni “Power lifting”, Eco e la velocità di ricarica in AC possono essere gestite anche direttamente dal display della power station.

Bluetti B300

Analizziamo ora l’accumulatore Bluetti B300. Batteria che conserva un design simile all’AC200L, con due ampie maniglie laterali. Proseguiamo con le dimensioni pari a 52 x 32 x 26,6 cm, con un peso di ben 36 Kg.

La batteria può essere utilizzata e caricata anche in modo indipendente dall’AC200L. Sul frontale troviamo, infatti, il comando di alimentazione generale e varie uscite in DC protette da sportellini in gomma e attivabili tramite un comando dedicato: una presa accendisigari auto (12V, 10A), una USB-A (18W max) ed una USB-C (100W max, PD 3.0).

Inoltre la B300 può essere caricata direttamente tramite pannelli solari (200W max, 12-60V, 10A max, in 16-17 ore), tramite presa accendisigari auto (12/24V, 8,2A max, in 17-18 ore ) o tramite rete elettrica (500W max) utilizzando un alimentatore esterno in 6-7 ore. Ricordiamo anche la ricarica AC + solare a 700W in 4,7 - 5,2 ore.

Tutti gli ingressi si trovano sul lato destro e sono protetti da sportellini in gomma. Qui troviamo i 2 connettori proprietari per il collegamento alle power station di Bluetti compatibili come AC200L e AC300 e ad un’altra B300. Inoltre è presente una porta XT90 per la ricarica della batteria, ad esempio, tramite pannelli solari, ed il connettore per la ricarica in AC tramite l'alimentatore esterno acquistabile separatamente.

La B300 non è dotata di display, ma solo di 5 Led frontali che indicano la capacità residua. La B300 ospita al suo interno una batteria LiFePO4 da 3.072Wh, garantita per 3.500 cicli di carica all'80% di potenza. Tutti i dati della batteria sono monitorabili direttamente tramite l’App di Bluetti. Non manca la protezione da sovratensione e da corto circuito.

Infine la confezione che include un manuale in inglese e tedesco (online in italiano), il cavo per il collegamento alla power station ed un cavo MC4-XT90 per la ricarica solare.

Assemblaggio ed esperienza d’uso

Iniziamo dalle operazioni di assemblaggio. Purtroppo, se si vuole posizionare l’AC200L sopra la B300, sarà necessario installare la batteria di espansione al contrario con il lato posteriore verso l'utente e quello anteriore verso il retro della AC200L. Problema causato dal posizionamento dei connettori sui lati opposti dei dispositivi, con il cavo troppo corto per il collegamento delle due unità. In questa configurazione i connettori si trovano sullo stesso lato, con le porte della B300 che però risultano di difficile accesso, non essendo rivolte verso l’utente.

In alternativa, l’AC200L può essere semplicemente posizionata a fianco della B300, con le due batterie collegata tra loro tramite il cavo in dotazione dalle dimensioni davvero generose. La configurazione è automatica, con l’alimentazione della B300 gestita direttamente dall’AC200L. Il display di quest'ultima mostrerà, inoltre, la carica complessiva delle due batterie.

Passiamo all'esperienza d’uso. In generale la nostra valutazione è positiva. Da Bluetti arriva un’ottima power station, completa, versatile e dall'eccellente qualità costruttiva. Un modello modulare in grado di raggiungere gli 8 kWh aggiungendo alla batteria integrata da 2 kWh due moduli B300 con una capacità complessiva di 6 kWh.

Prodotto di facile utilizzo, in grado di caricare e alimentare dispositivi elettrici ed elettronici di vario genere. Power station adatta per l’outdoor e per il campeggio, utile ad alimentare, ad esempio, attrezzi da giardinaggio, frigoriferi portatili e grill elettrici. Unità adatta anche per attività indoor, ad esempio in caso di blackout, e collegabile a varie tipologie di elettrodomestici e dispositivi elettronici come Pc, cellulari e lavastoviglie. La Bluetti AC200L è, ad esempio, in grado di caricare uno smartphone anche per più di 170 volte o alimentare un frigo portatile per quasi 20 ore.

Rispetto al precedente modello (di seguito il confronto tra i due modelli), la power station vanta interessanti aggiornamenti.

Ricordiamo, ad esempio, l’arrivo del WiFi, l’alimentatore ora integrato e una ricarica più rapida. Nuovo modello che però ha un numero inferiore di uscite in DC, è privo della ricarica wireless e con uno schermo più semplice. Inoltre, come l’AC200Max, utilizza connettori proprietari per gli ingressi in DC/solare e in AC.

Giudizio solo discreto sull’app, priva di alcune funzioni ormai fondamentali, come la possibilità di impostare limiti di carica e scarica della batteria e il monitoraggio giornaliero e mensile dell'energia prodotta dai pannelli solari collegati alla power station.

Giudizio positivo sulla B300, ben costruita e di facile utilizzo, che consente di espandere la capacità del’AC200L e aggiungere ulteriori uscite in DC. Peccato per i problemi d’installazione citati in precedenza.

Garanzia, prezzi e promozioni

Terminiamo la recensione con la garanzia di 5 anni per la Bluetti AC200L e di due anni per la B300. La power station AC200L è acquistabile in promozione sul sito dell’azienda e su Amazon a 1.599 euro (prezzo di listino 1.999 euro). La B300 è proposta in promozione sullo store di Bluetti e su Amazon a 2.299 euro (prezzo di listino di 2.499 euro). Prezzi che possono essere ridotti di 100 euro utilizzando i codici sconto TODAY sul sito di Bluetti e MMZT5DQD su Amazon, validi fino al 3 aprile.

