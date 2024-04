Recensione Ecovacs W2 Omni: un ottimo robot lavavetri

Dopo la presentazione di qualche settimana fa, è arrivato il momento della nostra prova del nuovo Ecovacs W2 Omni. Si tratta di un avanzato e completo robot lavavetri, dotato di base separata con batteria integrata. Modello che si affianca al nuovo W2, privo di base, evoluzione del precedente W1 Pro.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del robot lavavetri Ecovacs W2 Omni.

Design e caratteristiche tecniche

L’Ecovacs W2 Omni è formato da due parti: il robot da attaccare alla finestra e la base contenente la batteria. I due dispositivi sono collegati tra loro da un cavo di sicurezza, lungo 5 m, in grado anche di trasferire corrente e comandi dalla stazione portatile al robot. Il cavo di sicurezza è realizzato in materiale composito a tre strati, con una forza di trazione fino a 100Kg.

Ricordiamo anche la gestione automatica del cavo che viene estratto automaticamente dalla stazione seguendo i movimenti del robot. Infine sulla stazione troviamo un utile comando per riavvolgere il cavo di alimentazione, una volta terminata la pulizia delle finestre.

Analizziamo ora nel dettaglio i due dispositivi iniziando dal robot, realizzato in plastica e dal design piatto e squadrato, con dimensioni pari a 271 x 271 x 775 mm, per un peso di 1,6 kg.

Robot di colore bianco, impreziosito da un anello con finitura metallica sul lato superiore. Qui troviamo anche una morbida maniglia in similpelle che consente di attaccare e staccare il robot dalla finestra. Il lato superiore ospita anche il pulsante di alimentazione e l’ingresso per il piccolo serbatoio da 60 ml dedicato al detergente. Il W2 è compatibile, purtroppo, solo con il detergente realizzato da Ecovacs, con un contenitore da 230ml incluso nella confezione. Il livello del liquido del serbatoio può essere facilmente monitorato da due piccoli piccoli oblò presenti sui lati del robot.

Passiamo al posteriore dove troviamo, nella zona centrale, il motore da 2800 a 5500 Pa, in grado di aspirare l’aria tra il robot ed il vetro, creando una sorta di “sottovuoto”, che consente al W2 di rimanere saldamente ancorato alla finestra. Il robot riesce a muoversi grazie a due cingoli gommati presenti sul fondo, con piccole spazzole integrate che li mantengono sempre puliti.

La base del W2 ospita, sui bordi, varie strisce in velcro utili per attaccare il morbido panno di lavaggio. Panno, purtroppo, dalla superficie limitata (dimensioni di 260 x 251 mm), con un’ampia apertura centrale necessaria al sistema di aspirazione dell’aria citato in precedenza. Lato inferiore che ospita anche un Led di stato, il sensore di aspirazione ed il comando di reset.

Passiamo agli angoli dove sono presenti quattro sensori, con rulli integrati, che consentono al robot di individuare i bordi della finestra.

Nella parte alta e bassa del robot troviamo, invece, 6 ugelli (3 su ogni lato) in grado di spruzzare, con un ampio raggio, il detergente per vetri citato in precedenza. Qui sono presenti anche dei “paraurti” ammortizzati come nei tradizionali robot aspirapolvere.

Analizziamo ora la stazione multifunzione dotata di un ampio vano interno in grado di ospitare il contenitore del detergente ed il robot quando non in uso. Base facilmente trasportabile grazie alla grande maniglia presente sul lato superiore. Qui troviamo anche il pulsante di alimentazione principale, il comando per avvolgere il cavo di collegamento con il robot e quello per selezionare i vari programmi di pulizia che analizzeremo più avanti. Ricordiamo anche i 5 Led blu per il monitoraggio della carica residua della batteria.

Nella parte inferiore troviamo, invece, 4 piedini gommati e la base in gomma del sistema di aspirazione integrato di oltre 800 N. Si tratta di una sorta di “ventosa” che permette di ancorare saldamente la stazione al pavimento. Inoltre troviamo un ulteriore cavo di sicurezza da 1 metro, con moschettone in metallo, ospitato nel vano posteriore.

Qui è, inoltre, presente un piccolo scompartimento per ospitare i due panni per il lavaggio delle finestre (uno di ricambio) e l'alimentatore con il cavo per la ricarica della batteria da 4.500mAh (il robot non è utilizzabile quando la base è in carica). Il retro della stazione ospita anche un utile altoparlante in grado di riprodurre vari messaggi vocali in italiano riguardanti lo stato del robot.

Stazione multifunzione, in plastica bianca e grigia, con dimensioni pari a 312 x 215 x 327 mm e peso di 5,6 Kg

Lavaggio dei vetri

Il funzionamento del W2 è molto semplice. Una volta estratto il robot dalla base, sarà necessario inserire il detergente nel serbatoio integrato. Poi basterà bagnare e strizzare il panno ed attaccarlo sul fondo del W2. Infine dovremo posizionare il robot sulla finestra e premete il pulsante di alimentazione. Il W2 attiverà, quindi, il sistema di aspirazione, che aggancerà il robot al vetro, ed inizierà la pulizia. La diffusione del detergente viene gestita in automatico dal robot, ma in caso di finestre molto sporche è possibile attivarla manualmente tramite app.

Terminata la pulizia, il W2 tornerà al punto di partenza. Per staccare il robot basterà premere di nuovo il pulsante di alimentazione e ripetere la procedura su un altro vetro.

Il W2 può essere utilizzato su finestre a tutta altezza, di piccole dimensioni (min 30x40 cm), senza telaio o a ribalta. Non è adatto. invece, per vetri con una superficie irregolare, ad esempio con adesivi o con spazi vuoti. Il prodotto non è, inoltre, compatibile con finestre dotate di telaio di dimensioni inferiori ai 5 mm, vetri con spessore inferiore ai 3 mm e specchi con spessore inferiore ai 4 mm.

Come già detto in precedenza, il robot vanta vari sistemi di sicurezza e, in caso di batteria scarica, è in grado di rimanere attaccato alla finestra per oltre 30 minuti.

App e confezione

Il W2 Omni è accompagnato dall’app per dispositivi mobili Ecovacs, utile anche per la gestione degli altri robot dell’azienda. App in italiano, di facile utile che consente di monitorare il funzionamento del robot tramite connessione Bluetooth, aggiornare il firmware e selezionare i vari programmi: pulizia veloce, pulizia profonda per i vetri più sporchi, pulizia completa (profonda + bordi), pulizia dei bordi e controllo tramite telecomando virtuale. Come già detto in precedenza, la selezione dei 3 programmi principali (pulizia bordi, approfondita e rapida) può essere effettuata anche tramite il comando presente sulla stazione.

Passiamo alla confezione che include il manuale in italiano, una piccola confezione di detergente da 230 ml e due panni. Ricordiamo, infine, l’assicurazione inclusa contro i danni accidentali.

Esperienza d’uso e prezzo

In generale la nostra valutazione sul W2 Omni è positiva. Robot di facile utilizzo, che rende molto meno faticosa la pulizia dei vetri e particolarmente utile per il lavaggio di grandi superfici o l’esterno delle finestre. Durante le nostre prove, i risultati sono sempre stati positivi, con un’ottima e veloce pulizia anche di vetri molto sporchi, in una sola passata. In caso di superfici particolarmente sporche consigliamo il lavaggio manuale del panno dopo la pulizia di un singolo vetro. Finestre pulite quasi perfettamente, senza striature e aloni, con qualche piccola macchia di bagnato residua nella zona in cui il robot si arresta.

Buona la pulizia dei bordi, ma non sempre perfetta. Ottimo il sistema di aggancio al vetro ed il sistema di movimento tramite cingoli. Ricordiamo anche il rumore generato di 63dB, mai fastidioso.

Giudizio positivo anche sulla base, con la batteria integrata che consente di utilizzare il W2 in qualsiasi zona della casa senza doverlo collegare alla presa di corrente.

Molto buona la qualità costruttiva di robot e base. Non utilissima l’app dedicata, con qualche errore grafico.

Per quanto riguarda l’autonomia, una singola carica permette di utilizzare il robot per circa 110 minuti, che equivalgono ad un'area fino a 55 mq. Inoltre il serbatoio di detergente da 60 ml è sufficiente per pulire fino a 30 mq di finestre. La batteria della stazione si ricarica in circa 4 ore.

Modello con prestazioni decisamente più elevate rispetto al vecchio W1 Pro.

Il robot lavavetri Ecovacs W2 Omni è acquistabile sul sito dell’azienda e su Amazon a 599 euro.

Scopri di più su Amazon:

Ecovacs W2 Omni

Soluzione detergente (1 litro) a 24 euro

In qualità di Affiliato Amazon, Citynews riceve un guadagno dagli acquisti idonei.