Cos'è l'anello smart che potrebbe soppiantare l'Apple Watch

Nel corso degli ultimi dieci anni gli smartwatch sono diventati compagni indispensabili per milioni di persone, in particolar modo per monitorare lo stato di salute e i parametri della propria attività fisica. Strumenti intelligenti, in continua evoluzione, che via via hanno raggiunto un livello tale da permettere di controllare la musica, ricevere telefonate e messaggi, gestire la corrispondenza. Da semplici tracker si sono trasformati in veri e propri strumenti di lavoro.

Uno smart ring, Apple ci pensa

È questa inesorabile evoluzione degli orologi intelligenti che ha indirizzato molti colossi del tech a concentrare i propri sforzi nella creazione di un prodotto alternativo, dalle dimensioni ridotte, in grado di soddisfare le esigenze di chi ha la sola necessità di focalizzare la propria attenzione sulla salute e sulle prestazioni sportive. La novità è lo smart ring, un anello che si indossa normalmente al dito ed è in grado di monitorare battito cardiaco, saturazione dell'ossigeno, calorie bruciate. Un accessorio leggero e poco ingombrante, ideale per chi trova scomodo indossare sempre l'orologio al polso. Si tratta di un prodotto ancora poco diffuso - i brand sono davvero ridotti -, che nel corso dei prossimi anni, ma più verosimilmente mesi, potrebbe letteralmente esplodere, andando a intercettare una larga fascia di popolazione.

Di uno smart ring targato Apple si vocifera da tempo: il gruppo di progettazione industriale di Cupertino, rivela Mark Gurman di Bloomberg, alcuni anni fa avrebbe presentato un progetto di anello intelligente in grado di acquisire le stesse funzionalità di monitoraggio della salute di Apple Watch. Per ora non ci sono evoluzioni sostanziali, ma pare che all'interno dell'azienda guidata da Tim Cook si stiano facendo delle valutazioni in ottica futura.

Lo smart ring 'con la mela' potrebbe costituire un prodotto 'entry level', o comunque proposto a un prezzo molto inferiore rispetto agli Apple Watch, consentendo all'utenza di tenere nota dei propri dati fisici, senza dover ricorrere a un dispositivo costoso e - per alcune tipologie di sport - ingombrante. Secondo Gurman, Apple potrebbe vendere l'anello smart come accessorio per iPhone, collegandolo "alle sue app Salute e Fitness. Non genererà tanto denaro quanto uno smartwatch - precisa l'analista -, ma Apple può corteggiare un nuovo tipo di cliente".

La proposta di Samsung

Se Apple valuta il da farsi, Samsung ha già in mano il suo anello per il fitness. Nel corso del Mobile world congress (Mwc) di Barcellona, il colosso coreano ha svelato il suo Samsung Galaxy Ring, incentrato completamente sul benessere fisico della persona. L'anello sarà disponibile con differenti capacità di batteria - da 14,5 a 21,5mAh - e avrà un peso massimo di 2,9 grammi nella versione più grande, e un peso minimo di 2,3.

"Con Galaxy Ring - ha spiegato Hon Pak, a capo del team di Digital Health di Samsung - gli utenti potranno vivere un'esperienza unica in ogni fase del loro percorso di benessere, il tutto in linea con la vision più ampia di una piattaforma di benessere digitale più connessa, integrata e continua". Non c'è ancora una data di uscita ufficiale sul mercato, ma secondo quanto trapela da fonti vicine all'azienda, il prodotto potrebbe entrare in commercio già entro la fine del 2024.

Un mercato in evoluzione

A oggi, come già anticipato, il mercato degli smart ring è in continua evoluzione, e sono ben poche le proposte sul mercato. L'azienda di riferimento è Oura, startup finlandese che ha creato l'Oura Ring: si tratta di un anello dotato di sensori in grado di fornire dati per oltre 20 parametri biometrici, come frequenza cardiaca, temperatura corporea e ossigeno nel sangue. Realizzato in titanio, garantisce lunga durata nel tempo, pesa poco (tra i 4 e i 6 grammi) ed è idrorepellente. Recentemente è stato indossato in campo anche dal campione portoghese Cristiano Ronaldo. Il costo? Non proprio economico: la versione basic, in Italia, costa 329 euro.