Mi 11i: Xiaomi "sforna" a sorpresa un nuovo top di gamma con una fotocamera super

È stato presentato oggi, 29 marzo, insieme a Mi 11 Ultra e Mi 11 Lite 5G: Mi 11i è la sorpresa di Xiaomi, un nuovo smartphone di fascia alta che si contraddistingue per le super prestazione del comparto fotografico. Ma andiamo con ordine.

Il lancio a sorpresa di Xiaomi: ecco Mi 11i

Mi 11i offre prestazioni di livello grazie al potentissimo SoC Qualcomm Snapdragon 888 il più potente in circolazione, che con la sua avanzata tecnologia di processo a 5 nm offre performance più elevate rispetto alle generazioni precedenti, richiedendo meno energia. La piattaforma mobile è anche la prima ad adottare il core Arm Cortex-X1 ultra-large, fornendo un salto significativo nelle prestazioni di picco.

Sul fronte del desing, Mi 11i si distingue per un stile fresco, sottile e compatto. Presenta un ampio display Samsung E4 Flat Amoled da 6.67" e corpo in vetro premium. È spesso solo 7,8 millimetri e dispone di sensore di impronte digitali laterale, per un'impugnatura confortevole. Il supporto Hdr10+, il refresh rate a 120 Hz e il touch sampling a 360 Hz, così come i doppi speaker e il Dolby Atmos - una novità per gli smartphone Xiaomi consentono un'esperienza audiovisiva senza precedenti.

La super fotocamera di Mi 11i

Veniamo quindi al comparto fotografico. Mi 11i è dotato di una tripla fotocamera, con sensore principale da 108 megapixel con tecnologia Dual Native Iso, che permette di catturare un eccellente livello di dettaglio anche nelle aree più scure dell’immagine. Completano il quadro una fotocamera con ultra-wide-angle da 119° e una telemacro da 5 megapixel con lunghezza focale equivalente a 50mm. Mi 11i adotta una configurazione a triplo microfono, consentendo anche l'audio zoom. Si tratta di una tecnologia già vista su Poco F3, che cattura chiaramente l'audio di scene lontane semplicemente zoomando su un soggetto con la fotocamera. Il dispositivo può catturare video in 8K e mantiene una performance elevata di notte con la modalità Ultra Night Video. Una serie di funzioni aggiuntive di AI (intelligenza artificiale) e di editing video permette agli utenti di migliorare rapidamente e facilmente la qualità dell'immagine e dei video.

Il nuovo super smartphone di Xiaomi monta un'ampia batteria da 4520 mAh, con supporto per la ricarica rapida da 33W e caricatore incluso in confezione, ed in grado di garantire una completa autonomia per tutta la giornata. Mi 11i, che supporta il Wi-Fi 6 di ultima generazione, sarà disponibile nelle tre colorazioni Celestial Silver, Frosty White e Cosmic Black, a partire da 649 euro per la versione da 8 GB di RAM più 128 di capacità di archiviazione interna.