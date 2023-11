Technaxx 4G Wildcam TX-189: telecamera per zone prive di WiFi e rete elettrica

L'azienda tedesca Technaxx ha presentato la nuova Wildcam TX-189: una completa telecamera di sorveglianza destinata ad aree prive di WiFi e rete elettrica. Questa camera può, infatti, ospitare al suo interno una nano Sim 4G per la connettività dati. Telecamera dotata, inoltre, di una batteria da 4.500 mAh (21 giorni di autonomia), ricaricabile tramite un piccolo pannello solare da 5 W.

Progettata per resistere alle condizioni climatiche più difficili, la telecamera è certificata IP66 per la protezione contro polvere e pioggia e può funzionare a temperature comprese tra -20 e 50°C.

Telecamera con risoluzione di 2560x1440 a 15 fps e con campo visivo di 100 gradi. Ricordiamo anche la funzione di visione notturna a infrarossi, con una portata di circa 15 metri, ed il sensore per il rilevamento dei movimenti fino a 12 metri. Proseguiamo con lo slot per MicroSD fino a 256 GB e l'altoparlante ed il microfono integrati per un audio bidirezionale.

Camera controllabile tramite l’app gratuita Security Premium di Technaxx per dispositivi mobili iOS e Android.

La nuova fotocamera Technaxx misura 28,4 x 11,8 x 7,1 cm (L x P x A, inclusa l'antenna 4G) e pesa 595 grammi. Può, inoltre, essere facilmente nascosta tra gli alberi grazie alla verniciatura mimetica e alle apposite staffe e cinghie di fissaggio per rami e tronchi, incluse nella confezione.

Infine il prezzo della nuova Technaxx 4G Wildcam TX-189 acquistabile a 249,99 euro con pannello solare incluso.

