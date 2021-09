Apple Watch 7, come sarà il nuovo orologio "smart" di Cupertino

Manca davvero poco all'uscita di Apple Watch 7. martedì 14 settembre saranno ufficialmente presentati i nuovi orologi intelligenti di Apple, nel corso di un grande evento live durante il quale saranno svelati anche iPhone 13 e i nuovi AirPods 3. Se per i nuovi smartphone le indiscrezioni si sono susseguite a ritmo frenetico, sugli orologi Apple di settima generazione ci sono poche indicazioni, ma ben precise. Vediamole di seguito.

Apple Watch Series 7: come saranno

Alcuni leaker addentro al mondo Apple, nelle scorse settimane avevano pubblicato delle immagini piuttosto significative, che restituivano un quadro piuttosto preciso di come dovrebbero essere i nuobi Apple Watch 7. Sul fronte del design, in particolar modo, i nuovi smartwatch avranno:

schermo pressoché piatto

display più grande rispetto al passato

bordo apparentemente liscio

I nuovi Apple Watch Series 7 dovrebbero quindi segnare una svolta rispetto al passato sul fronte del design, mentre sul fronte del software dovrebbero garantire nuove funzioni, in particolar modo per quanto riguarda le attività fisiche tracciabili.

Grande evento Apple

Sarà un autunno ricco per i più affezionati alla tecnologia Apple. Se saranno confermate le indiscrezioni riportate nelle ultime settimane da Bloomberg, infatti, il colosso della tecnologia è pronto a mettere molta legna sul fuoco per il prossimo grande evento che, stando sempre a fonti ben informate, potrebbe essere fissato per il prossimo 14 settembre. Secondo gli analisti, ci sarà spazio naturalmente per iPhone 13, ma dovrebbero essere ufficializzati anche il nuovo Apple Watch serie 7 e nuovi AirPods 3. Si sussurra che anche sul fronte iPad ci possano essere delle interessanti novità.

Nuovi iPhone 13 ma non solo

Di come dovrebbe essere la nuova famiglia di iPhone 13 abbiamo parlato in lungo e in largo nel corso degli ultimi mesi, vediamo di riepilogarlo brevemente. I nuovi smartphone di Cupertino: