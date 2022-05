Indecisi sulla meta delle prossime vacanze? Basta chiedere ad Alexa

Viaggiare ci permette di conoscere nuove tradizioni e arricchirci culturalmente. Ora che la stagione estiva si avvicina, possiamo finalmente scegliere cosa mettere in valigia e partire alla scoperta delle mete italiane, europee ed internazionali, che abbiamo sempre desiderato visitare. Quest’anno, chi è ancora indeciso su quale località raggiungere per trascorrere le proprie vacanze potrà contare sul concreto aiuto di Alexa. Mare, montagna o città, da oggi Alexa, insieme a Lonely Planet, ci suggerisce dove andare, che sia per un weekend, una settimana o più giorni, in base alle nostre preferenze.

Per farsi consigliare da Alexa e Lonely Planet, basterà dire “Alexa, dove potrei andare in vacanza?”, per poi lasciarsi guidare attraverso la scelta ideale, filtrando le opzioni in base alle proprie preferenze – mare, montagna o città – ma anche in base alla durata del soggiorno, al prezzo e all’occasione come, ad esempio, viaggio all’insegna dello sport, del relax o della vita notturna.

Gli utenti di Alexa in Italia, in maniera semplice e intuitiva, saranno quindi guidati nella scelta della miglior destinazione per le proprie vacanze: tramite i dispositivi compatibili con integrazione Alexa, avranno a disposizione una vera e propria esperta di viaggi, sempre pronta a dare il giusto suggerimento in base all’occasione, le esigenze e il periodo desiderato per partire.

Ad esempio, se si predilige il connubio mare e sport, Alexa potrebbe suggerire: “Lonely Planet ti consiglia l'Andalusia. La patria per eccellenza del kitesurf. Il kite è uno sport emozionante favorito dai venti che soffiano attraverso lo Stretto di Gibilterra. Questa disciplina ha conferito una vivace atmosfera trendy alla Costa de la Luz e a Tarifa, cittadina dalle case imbiancate a calce”. Se invece si cerca una vacanza immersa nel verde e nei panorami naturalistici, la risposta al quiz potrebbe essere:”Lonely Planet ti consiglia l'Alta Via dei Monti Liguri. Oltre 440 km di sentieri e mulattiere sulle vette delle Alpi e dell’Appennino Ligure, tra remoti borghi di montagna e panorami ineguagliabili, dalla Corsica al Monte Rosa e una natura sovrana e grandiosa”.

Oppure, se quest’anno l’idea di qualcosa di insolito è ciò che più attrae ci saranno varie proposte, tra cui: “Lonely Planet ti consiglia la Cappadocia, in Turchia. Il fascino delle sue città sotterranee, come Derinkuyu, è incredibile. Intorno al villaggio di Göreme, poi, ti sembrerà di essere in un mondo incantato, con formazioni rocciose così bizzarre da essere soprannominate Camini delle fate. Per una visione dall'alto, il volo in mongolfiera è un'esperienza da non farsi scappare”.