WhatsApp e Instagram non funzionano

Instagram e WhatsApp non vanno: il social network e il sistema di messaggistica sembrano avere problemi di connessione al server.

Il problemi per i due servizi di Facebook Whatsapp ed Instagram sono iniziati oggi 19 Marzo 2021 dopo le ore 18:00. Su downdetector è una pioggia di segnalazioni sia per Instagram che per WhatsApp, segno che il problema è molto diffuso. Non ci sono commenti ufficiali in merito, per adesso, ma vi terremo aggiornati.

Nello specifico, Whatsapp nel momento in cui si tenta di accedere ad una conversazione o alla lista delle chat, restituisce l'errore di connessione mentre Instagram non riesce a caricare le fotografie ed il newsfeed e restituisce un errore generico.

Il Codacons ha rivolto un appello a Facebook, proprietaria di WhatsApp e Instagram, di risarcire in modo automatico tutti gli utenti italiani coinvolti nel disservizio odierno. "In un momento in cui milioni di italiani sono costretti a lavorare in smartworking, disservizi come quello odierno causano pesanti disagi e rallentano l’attività dei cittadini, impendendo di inviare messaggi anche importanti – spiega il Codacons – Anche Instagram risulterebbe coinvolto nei disagi, ma è soprattutto il down di Whatsapp a scatenare le ire degli utenti e a creare i maggiori problemi".

"Chiediamo a Facebook, proprietaria di WhatsApp e Instagram, di risarcire in modo automatico tutti gli utenti italiani coinvolti nel disservizio odierno, studiando assieme al Codacons le forme di indennizzo più adeguate."