Cento moderatori per combattere la pedopornografia su X (ex Twitter)

Combattere i contenuti legati agli abusi sessuali sui minori. È questo l'obiettivo del nuovo ufficio di moderazione, con sede in Texas, di cui X (ex Twitter) ha annunciato l'apertura con un post ufficiale pubblicato recentemente. La notizia arriva nelle stesse ore in cui la piattaforma di microblogging di proprietà di Elon Musk ha sospeso tutte le ricerche che riguardano Taylor Swift e i suoi 'deepfake' a sfondo sessuale.

X: moderatori contro lo sfruttamento sessuale

Si chiamerà 'Centro di eccellenza fiducia e sicurezza' e, almeno inizialmente, sarà composto da 100 moderatori di contenuti, che avranno il compito di eliminare i contenuti di sfruttamento sessuale minorile o che comunque viòlino le regole della piattaforma, come spiegato dal responsabile delle operazioni aziendali, Joe Benarroch. La società nell'ultimo anno aveva quasi totalmente eliminato il team di moderazione di contenuti per tagliare i costi, finendo anche nel mirino dell'Unione europea.

Nel rendere nota la notizia, Benarroch ha anche osservato che "i bambini sotto i 13 anni non possono aprire account su X", mentre gli utenti di età compresa tra 13 e 17 anni hanno in automatico un'impostazione privata, in virtù della quale non possono essere presi di mira dagli inserzionisti della piattaforma.

L'annuncio di X arriva a poche ore dall'udienza al Senato degli Stati Uniti d'America, nella quale si discuterà di big tech e crisi dello sfruttamento sessuale infantile online. All'incontro parteciperanno i colossi mondiali Meta, Snap, TikTok, Discord. L'ex Twitter sarà rappresentato dall'amministratore delegato, Linda Yaccarino.