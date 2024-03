Xiaomi Smart Band 8 Pro: un completo fitness tracker a 69 euro

Da Xiaomi arriva la nuova Smart Band 8 Pro dotata di un display AMOLED da 1,74 pollici, con una risoluzione di 336×480 pixel e regolazione automatica della luminosità. Fitness tracker sottile e leggera, con uno spessore di soli 9,99 mm ed un peso di 22,5 g (escluso il cinturino). La cassa presenta un'elegante cornice in metallo ed è protetta da un resistente vetro Corning Gorilla Glass Victus.

Xiaomi Smart Band 8 Pro utilizza cinturini a sgancio rapido su entrambi i lati. È disponibile in nero o argento, con un'ampia gamma di materiali e colori per i cinturini ed una selezione di oltre 200 quadranti.

Xiaomi Smart Band 8 Pro include 150 modalità sportive tra cui scegliere. Per gli appassionati del running, la funzione corsa intelligente consente agli utenti di impostare la velocità desiderata prima di iniziare l’attività, con promemoria del ritmo per aiutarli a mantenere il passo. Inoltre, l'animazione 3D integrata fornisce una chiara guida per il riscaldamento e lo stretching prima dell'esercizio, assicurando una migliore preparazione per l'allenamento.

Ricordiamo anche i sensori per monitorare la percentuale di saturazione dell'ossigeno nel sangue, il livello di stress e la frequenza cardiaca nel corso della giornata.

Xiaomi Smart Band 8 Pro è dotata di una batteria da 289mAh che offre un'autonomia fino a 14 giorni.

La smart band include anche il posizionamento GNSS integrato, che consente agli utenti di rimanere aggiornati sulla propria posizione, anche senza il telefono. Inoltre, Xiaomi Smart Band 8 Pro è impermeabile fino a 5 ATM ed è dotata di un'ampia gamma di strumenti utili, come l'assistente vocale Alexa e la funzione “Trova cellulare”.

Prezzo e disponibilità

Xiaomi Smart Band 8 Pro è già disponibile nelle colorazioni black e light gray al prezzo consigliato di 79,99 euro.

