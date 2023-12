"Sono in difficoltà": Antonella Clerici e il ricordo di Giulia Cecchettin nel giorno del funerale

Antonella Clerici e il suo È sempre mezzogiorno sono andati in onda subito dopo la diretta dei funerali di Giulia Checcettin. La conduttrice non ha potuto non sottolineare quanto la diretta di oggi sia difficile. "Sono in difficoltà, cosa volete che vi dica sono veramente in difficoltà", ha dichiarato Clerici, "perché dopo i funerali di questa giovane ragazza, di Giulia Cecchettin, passare all'intrattenimento non è facile, non è facile per voi che ascoltate e non è facile per me che sono qui".

"Di parole ne sono già state dette tante - ha aggiunto la conduttrice - e le più belle sicuramente sono quelle del papà di Giulia che citando Gibran ha invitato a danzare sotto la pioggia e ha parlato di fiducia nelle nuove generazioni". "Io - ha proseguito - ne ho molta di fiducia nelle nuove generazioni, perché dopo il buio ci sarà la luce e comunque dopo il dolore, come ha detto il vescovo di Padova, ci sarà l'impegno".

"Abbiamo sentito delle parole forti, delle parole che ci danno speranza. Ecco - qui arriva l'appello di Antonella Clerici - quello che potremmo fare è quello di non dimenticare Giulia, perché poi noi italiani siamo un po' così ci indignamo e poi lasciamo passare: invece questo è il momento di stare più vicino a questa famiglia e ai nostri ragazzi".

Clerici emozionata ha concluso il suo monologo iniziale dando la pubblicità: "Ora diamo un po' di pubblicità e poi cerchiamo di tenervi compagnia e darvi qualche ricetta, perché la vita è anche questa cosa qui".