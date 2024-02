C'è Posta per Te, Alessandro Siani cerca un "marito" per Arisa: "Uscita da qui resto single"

Nel video in alto, il possibile marito di Arisa

Nella puntata di C'è Posta per Te arriva a grande sorpresa Arisa, chiamata in studio da Alessandro Siano con l'intenzione di trovarle un uomo, presentando a Maria De Filippi e alla cantante quattro persone molto differenti tra loro sia per quanto riguarda il carattere che il fisico. Insomma, una sorpresa niente male, anche visto che tutti insieme regalano tante risate ad Arisa, Maria, al pubblico in studio e ai telespettatori. Tra l'altro, Siani mostra in diretta un tweet con cui la diretta interessata aveva reso noto di voler trovare un uomo in ottima salute ed "economicamente autosufficiente", quindi la sta solo aiutando (più o meno...).

Cosa è successo

Dopo qualche battuta di Alessandro Siani, si passa alla consegna della posta (con grande stupore di Arisa) e qui scopriamo che i suoi cani hanno anche un cognome: Titti Verdura e Nino Meringa. Quando l'artista entra in studio non sa cosa aspettarsi - la sua espressione la dice lunga sulla paura di trovare dall'altra parte qualcuno che non le sta particolarmente simpatico - ma una volta aperta la busta, dichiara di voler ascoltare le parole dell'amico, il quale le ricorda subito di quando si sono incontrati la prima volta sul set de "La peggior settimana della mia vita" e dell'ultima volta che hanno passato del tempo insieme, ovvero quando il Napoli ha vinto lo scudetto. "Abbiamo trovato un post dove cercavi marito... Sai che non è una cosa semplice, perché le donne vanno ascoltate, amate e rispettate, le donne si devono far ridere. Io vorrei darti una mano a trovare l'uomo giusto, e si può fare attraverso una serie di candidati da sottoporre alla tua attenzione...", dice Siani. Le espressioni di Arisa sono talmente meravigliose che anche Maria De Filippi ride guardandola negli occhi. "Ma io ho bisogno di parlarci, di uscirci... Tipo 'esterna'", dichiara la cantante de La notte citando il programma "Uomini e Donne".

La "sfilata" in studio

Antonio Fiorillo è il primo candidato: 2,10 m x 140 kg, di scarpe porta il numero 51. Maria De Filippi appena lo vede esclama: "Ma quanto è alto?", e Siani risponde: "Vicino a una grande donna ci va un grande uomo". Partono le battute: "Arisa sei così bella che ti porterei sulla luna, ma bisogna prenotare perché è piena", dice l'uomo. Lei non capisce la battuta e si vede, ma Maria gliela spiega e ammette: "Ah, non c'ero arrivata". Il secondo candidato è Javier, un modello: nel rapporto di coppia è quello che non parla proprio e risponde di sì a tutto. Lei gli chiede: "Ti ho tradito, va bene?", e lui fa "sì" con la testa. Quando Siani chiede ad Arisa che tipo di uomini ha frequentato, lei risponde: "Io ho beccato di tutto", e lui replica: "Ma che è, un cantiere?"

Il terzo candidato è Circo Salatino, occhi azzurri, capelli biondi e un grande imitatore di artisti musicali. "Con lui hai la possibilità di andare a dormire con una persona e di svegliarti con un'altra", svela il comico. Lei ride, Siani le dice che è una cosa bella e Arisa commenta: "Pure lui è bello". A sorpresa, dopo la sfilata di uomini, entra in studio anche Daniela, il prototipo della suocera che subito sbotta contro la cantante: "Hai sbagliato tutto". E pensare che due secondi prima Arisa aveva confessato di piacere alle mamme: "Solo a loro però". L'attore comico commenta: "Da una suocera che ti puoi aspettare?" Infine la diretta interessata, dopo averla sentita gridare, dichiara: "Mamma mia, ti sognerò stanotte..." Ma non è ancora finita, perché arriva anche un uomo con la divisa della Marina Militare che si chiama Enzo Baudice. Al momento dell'apertura della busta Arisa chiede alla conduttrice cosa deve aspettarsi: "Non è che me li devo portare a casa veramente?" Maria la rassicura e lei decide di togliere la busta: "Allora ci si può salutare, ma uscita da qui rimango single".