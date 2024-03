C'è Posta per Te, i calciatori della Roma commuovono Simona e i figli Gabriele e Ilenia: "Avete una forza fuori dal comune"

A C’è Posta per Te arrivano Gianluca Mancini, Lorenzo Pellegrini e Bryan Cristante, rispettivamente difensore, capitano e centrocampista della Roma. I tre calciatori sono in studio per Simona che vuole fare una sorpresa ai figli Ilenia e Gabriele per dirgli che purtroppo lei non è come loro padre, il perno della famiglia venuto a mancare nel luglio 2020, lo stesso anno in cui viene a scoprire che il marito ha un brutto male di cui non voleva parlare alla famiglia. Infatti la versione dei medici era sempre uguale a quella del marito, ma in realtà non la situazione non era sotto controllo come l'uomo faceva credere a moglie e figli: nel tempo la condizione di salute peggiora. L’8 luglio il marito chiama la madre di Simona, e quando quest'ultima sente la frase “non so se oggi o domani me ne vado” entra in camera di corsa. A quel punto lui è costretto a dirle la verità: "Non ce la faccio più". Ora Simona vuole chiedere perdono ai figli perché non riesce a essere come suo marito e a provvedere a loro economicamente: sono il figlio Gabriele e il padre della donna ad aiutarla con le spese e lei si sente inadeguata.

Aprono la busta e…

Simona è in lacrime mentre spiega il motivo per cui i due figli si trovano lì: “Gabriele e Ilenia voglio chiedervi scusa perché io non riesco a essere come lui, era speciale: un amico, confidente, il perno della famiglia. Io riesco ad andare avanti grazie a voi che avete nascosto il vostro dolore senza farmene una colpa perché siete ragazzi stupendi, incredibili e migliori di me”.

Nella lettera letta da Maria De Filippi una storia commovente che parte dal dolore per la perdita, passando per l’inizio dell’innamoramento tra Simona e il marito e la nascita dei figli, uno dei quali chiamato Francesco Totti in quanto l’uomo era appassionato della Roma: "Non riesco a coccolarvi e cucinare bene come faceva lui. Mi sento inadeguata. Papà, a differenza mia, sapeva sempre in che direzione andare. Lui ci guidava in tutto: non c’era problema, ostacolo e difficoltà che non riusciva a superare. Indietro non si torna, lo devo a lui, a me e soprattutto a voi. Voglio esserci per parlare di papà e quando sentirete il bisogno di raccontarmi le vostre gioie e paure. perdonatemi se mi sono persa nel mio dolore senza pensare al vostro. Voi siete la parte migliore di me. Papà avrebbe fatto qualunque cosa pur di proteggerci. Perderlo è stato devastante, ma sono certa che papà sarebbe orgoglioso di voi. Spero un giorno di riuscire a regalarvi una vita migliore di questa, da oggi vi prometto che farò di tutto affinché ciò accada”.

La sorpresa

"Siamo qui per trasmettervi il nostro grande abbraccio perché sappiamo ciò che avete vissuto, anche se voi non ne avete bisogno perché avete una forza fuori dal comune. Siamo felici di vedervi piangere di felicità. Siamo qua per cercare di darvi forza, unione e compattezza. Sono emozionato, la storia è bellissima. Noi siamo papà e cerchiamo ogni giorno di essere come vostro padre, di fare con i nostri figli quello che lui ha fatto con voi. Abbiamo la fortuna di avere una seconda famiglia, quella dello spogliatoio, e sappiamo che nei momenti difficili è importante la compattezza. Vorremmo passare un po’ di tempo con voi nello spogliatoio dello stadio", queste le parole di Gianluca Mancini, Lorenzo Pellegrini e Bryan Cristante, che regalano ai due giovani le loro maglie e tazze ufficiali della Roma. Non solo, perché i tre ospiti gli donano anche una sorpresa utile per il loro futuro e ricordano che li aspettato allo stadio. Una volta finito l'emozionante momento, Ilenia conclude l'incontro: "Non ti devi sentire inferiore, non lo sei. Sei la mia mamma, sai che ti voglio bene anche se non lo dico spesso". Tolta la busta, baci, abbracci e tante lacrime di gioia.