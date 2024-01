C'è posta per te, Carmine e Luana escono dallo studio: il finale a sorpresa

Nel video in alto, la storia di Alessio, Carmine e Luana

Durante la puntata di C'è posta per te di sabato 20 gennaio, in onda su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi, assistiamo alla storia di una famiglia divisa, quella di Alessio. L'uomo sta per sposarsi con la compagna e vorrebbe al matrimonio la sorella Luana e il marito Carmine. I due però vogliono delle scuse da parte dei genitori della donna - Leo e Raffaella - presenti in studio con il fratello, perché quando Luana ha affrontato il trauma dell'aborto non sono mai andati a trovarla, né in ospedale né a casa dei suoceri. La coppia pretende delle scuse, ma la madre non sapeva di dovergliele, perché: "Non si è resa conto di averti ferito", le spiega la conduttrice. Non solo, perché la famiglia di Luana sostiene che da quando Carmine è arrivato nella sua vita, la donna sarebbe cambiata: niente incontri con i parenti, denuncia la cugina.... Vediamo insieme cosa è accaduto.

L'incontro

Dopo aver ascoltato le motivazioni dei genitori e di Alessio, Carmine afferma: "Ho ascoltato quasi solo bugie da parte di tutti. Dovreste chiedere a lei se la sua vita è cambiata in meglio o in peggio. Penso che abbia fatto passi avanti in positivo. Loro dovrebbero essere felici che sia cambiata". Luana: "Io non devo chiedere scusa a nessuno, mia madre non è stata presente in un momento della mia vita delicato. Io mi sento migliorata da quando sto con lui. Mia mamma ci provocava, ha rovinato il giorno della Cresima di Carmine", dice Luana pensando all'interruzione di gravidanza che ha subito e al fatto che i genitori non sono andati a trovarla in ospedale.

I genitori non capiscono perché dovrebbero chiedere scusa a lui, e quest'ultimo risponde: "In sei anni che io e Luana stiamo insieme sua madre mi ha sempre attaccato senza motivo". Luana è d'accordo: "Dalla ragione passiamo sempre al torto". Carmine aggiunge: "Io sono il primo a volere una famiglia unita. Tua madre non mi ha mai rispettato e io non mi intrometto mai e non ho mai risposto male. Durante il periodo in cui ha sofferto tanto, i suoi genitori non erano in un'altra Nazione. Non serviva il permesso per entrare in casa nostra". Alessio gli fa notare: "È educazione anche dall'altra parte dire: 'Volete salire?'" Luana chiarisce: "I miei suoceri non gli hanno detto nulla perché è normale andare a trovare una figlia che sta male".

Maria inizia la sua opera di convincimento, chiedendo a Luana: "Come hai vissuto questo anno e mezzo? Perché è strano che basti la parola scusa per fare pace. Partiamo dal fatto che ci tengono, come tu tieni a loro. Tua madre non si è resa conto di averti ferito: c'è rimasta male perché vi siete rifiutati di passare due giorni con loro e avete preferito andare dai genitori di Carmine. Volevi che per una volta venissero da te. È proprio importante la parola scusa? Non è più importante l'amore, l'affetto?". Poi la conduttrice si rivolge a Luana: "Pensa a te nella vita, fai quello che vuoi fare. Le discussioni ci saranno sempre, perché tua madre non sta zitta, quindi fregatene". Luana risponde: "Carmine non ha mai risposto ed è pure passato per maleducato". Alla fine la madre della donna chiede scusa alla figlia, in diretta, per non essere passata a trovarla durante quel brutto periodo e, dopo l'ennesima interruzione di Carmine, aggiunge: "Faccio 3 passi indietro".

Luana e Carmine escono dallo studio: apriranno la busta?

I due coniugi escono per parlarne in privato e decidere se togliere la busta, e nel frattempo Maria gli consiglia di "fare 10 passi indietro. Lui la protegge, ma secondo me vostra figlia è pazza di voi".Una volta rientrata in studio, la De Filippi spiega le ultime novità emerse: "Luana non si è mai sentita rispettata come famiglia, il rispetto a lei deve essere uguale a quello per suo marito.Carmine ammette che era felice di essere stato invitato a C'è posta per te, ma di aver visto che a voi non interessa nulla di lui ma solo di Luana". "Da ora in poi io non starò più zitto. Se tra 5 minuti ci sarà una discussione, non ci saranno altre possibilità. Inoltre, avrò bisogno dei miei tempi. Se ne sono consapevoli io posso aprire la busta", conclude Carmine prima di incontrare i genitori di Luana. Il lieto fine è servito, anche se le espressioni dicono tutt'altro.

Manca sempre meno… Ci vediamo sabato con #CePostaPerTe pic.twitter.com/YrnyKOeRfF — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) January 19, 2024