C'è Posta per Te, Enzo vuole riconquistare Tiziana dopo un presunto tradimento: "Ti prenderei a legnate"

Nel video in alto, la storia di Enzo e Tiziana

La storia di un amore interrotto è quella presentata da Enzo a C’è Posta per te. L’uomo vuole riconquistare Tiziana, la sua compagna da oltre sei anni, che lo ha lasciato nella convinzione che lui l’abbia tradita. “Ho fatto il piacione, è vero, ma non l’ho mai tradita”, dice. È arrivato a C’è posta per te perché è certo che siano ancora innamorati l’uno dell’altra (ed è evidente anche in diretta). Tiziana è sempre stata gelosa di lui, tanto da rivolgersi addirittura a un investigatore privato e mettere un gps nella macchina dell'uomo. Ora vivono separati in casa (Enzo dorme sul divano), ma lei vorrebbe avere l’opportunità di soffrire da sola, perché si sente ferita.

Il dibattito acceso

Dopo aver aperto la busta, Tiziana lo fissa per oltre 10 secondi e poi gli permette di parlare, pur non essendo convinta della scelta. “La mia vita senza di te è inutile, è finita. Mi manca tutto di te. Ho fatto lo stupido, ti ho fatto soffrire e ti chiedo scusa. Non ti ho mai tradito, anche se ho fatto il piacione. Con la collega ci sono state solo chiacchiere e niente altro”, afferma Enzo.

Ma Tiziana non sente ragioni: “Voglio che se ne vada di casa, ma lui non si muove ad andarsene. È un mese che aspetto. Sono convinta, mi ha tradito. Sono gelosa perché lui è troppo aperto con tutte. Gli ho fatto aprire Facebook per cercare lavoro come muratore, ma lui chiedeva le amicizie alle donne e quindi gliel’ho fatto chiudere. Ero sempre sola a casa la sera perché lui tornava tardi. Ho sofferto tantissimo. Ho chiamato un investigatore e quello che non è riuscito a fare lui l’ho fatto io. Gli ho messo un gps in auto, ho gli audio”. Dalla registrazione emerge una conversazione compromettente tra la collega, conosciuta a Gardaland per lavoro, e il marito. Le parole sono inequivocabili: “Non dobbiamo più farlo perché tu hai una compagna e io una relazione parallela non la voglio”, oppure "non fare così che mi viene voglia".

Lui continua a sostenere di non averla mai tradita: “Io ti amo e non posso stare senza di te. Se sono qui a C’è posta per te è perché ti amo” Lei non ci sta: “Eh beh, l’ultima spiaggia… Io come posso vivere così a questa età?” Interviene Maria De Filippi: “Non si può vivere così a nessuna età. Se c’è mancanza di fiducia… Ma nemmeno rivolgersi a un investigatore è bello, bisogna dirlo”. Enzo prova a convincerla: " Ti chiedo di modificare quello che non va in me, che ti dà fastidio, lo dobbiamo fare insieme. In questo mese e mezzo ho capito tutto. Ti sto venendo a chiedere scusa, ti amo, te lo sto dimostrando davanti a tutta Italia. Mi interessi solo tu, nessun altro al mondo". Ma lei non ne vuole sapere, nonostante dai suoi occhi emerga tanto sentimento: “Io ti prenderei a legnate, sarò cattiva ma è quello che ti meriti. Gli faccio da mangiare perché è lì, faccio da mangiare anche al cane… Io lo guardo e non lo riconosco neanche più, avrei preferito non conoscerlo. Io accanto a me voglio una persona che mi voglia bene. L’amore è ben diverso dal tuo”

Enzo non si perde d'animo e ribadisce più volte che le sta chiedendo scusa “davanti a tutta Italia”, ma a Tiziana interessa poco: “Non è una fatica, la fatica è dimostrarlo giorno dopo giorno. Se tornano le mie figlie lo ammazzano.” “Se mi ammazzano siete tutti testimoni”, ironizza l’uomo, accusato da Tiziana di non “rispettare il suo dolore”: “Restare in casa per tentare di fare pace non funziona più. Sta dicendo di quelle cose… Lui è un bugiardo. Perché non si ferma mai? Quando uno ama una persona non fa mai queste str*nzate. Io non posso vivere una vita pensando: “Oddio, è uscito… dove andrà? Avrà incontrato qualcuno?” Enzo la rassicura: “Cambierò, farò tutto quello che dici tu. Non è un problema per me. La mia vita senza di te non è più la stessa”. “Perché ti sei accorto di aver perso davvero la felicità, io non sono quella che sale in macchina una volta… Lui farà la sua vita, io non riesco a crederti. Io adesso sono troppo arrabbiata e delusa”, ammette Tiziana.

Busta chiusa o tolta?

Maria interviene, notando un particolare che di certo non sfugge nemmeno al pubblico di Canale 5: “Tu sei sicura di voler chiudere la busta? Perché te l’ho chiesto 10 volte e non mi hai mai risposto. Tanto stasera tu torni a casa tua, ma anche lui torna a casa tua, sul tuo divano”. Lei risponde: “Gli voglio bene, ma non mi interessa quello che vuole lui, mi interessa quello che voglio io”, e poi chiede al suo compagno di farle una promessa: “Se apro la busta te ne vai di casa e provi a conquistarmi di nuovo, ma devi fare i salti mortali. Se ne avrò voglia poi penserò se stare con te o no. Non credere che se ci salutiamo finisce tutto qui”.

Quando Enzo accetta, Tiziana toglie la busta: lui si alza, lei resta seduta. Poi Tiziana lo raggiunge al centro dello studio ed Enzo l’abbraccia: “Non stringermi troppo, lo sai che sono ferita”, commenta lei prima di uscire dallo studio insieme.