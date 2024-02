C'è Posta per Te, Giorgia ed Emanuel Lo commossi davanti a una proposta di matrimonio: "Testimoni di un amore puro"

Nel video in alto, l'incontro la proposta di matrimonio

La nuova puntata di C'è Posta per Te è ricca di sorprese: in studio da Maria De Filippi arrivano Emanuel Lo e Giorgia, testimoni di una proposta di matrimonio davvero inattesa e commovente, con tanto di paggetto, smocking e anello di fidanzamento. I protagonisti della storia sono Dario e Giorgia: i due stanno insieme da 3 anni, e il giovane ha chiamato la trasmissione di Canale 5 perché vuole mantenere una promessa fatta al padre della ragazza (è venuto a mancare di recente), ovvero chiederle di sposarlo. Maria De Filippi racconta in diretta un po' la relazione tra i due, fatta di amore, di attese e di progetti, per poi citare la nonna Enza: Dario avrebbe voluto presentarle Giorgia, ma è scomparsa poco prima che potesse conoscerla.

L'incontro con Emanuel Lo e Giorgia

È emozionato Dario quando inizia a parlare, tanto che Giorgia (la cantante) cerca di tranquillizzarlo senza farsi notare dalla ragazza. Dopodiché il giovane spiega il motivo per cui si trova lì: "Da quando ti conosco non solo ho capito cos'è l'amore, ma anche che per me sei tutto. Lo sai, per me sei un essere speciale, una donna meravigliosa, la più bella, e io sono l'uomo più fortunato del mondo ad averti al mio fianco, oggi come domani". Maria De Filippi legge la lettera che racconta l'inizio di un amore senza tempo: "Tu mi hai sorriso e ho capito che per te non ero chiunque. Se potessi andrei anche su nel cielo per provare a portare indietro un pezzo del tuo cuore [si riferisce al padre di lei, ndr]. A tuo padre ho promesso che mi sarei sempre preso cura di te e questo - lui lo sapeva - non mi costerà un briciolo di fatica, perché il futuro per me è un bellissimo arcobaleno che inizia e finisce con te". A questo punto entra in scena la sorella di Giorgia, che porta in studio un cartello con la fatidica domanda: "Mi vuoi sposare?" La conduttrice continua a leggere la lettera: "Te lo avrei chiesto da sempre, ma tu sei la donna della mia vita e meriti qualcosa di veramente speciale".

È qui che entrano in scena Giorgia ed Emanuel Lo, con la prima che interviene dopo essersi seduta al fianco della fidanzata di Dario: "Noi siamo un po' testimoni di questo amore quasi incredibilmente magico, un amore puro, vero e reale. Lui ti dice delle cose stupende, siete innamorati ai massimi livelli. Spesso c'è un po' di inibizione ad esprimere i sentimenti. Approfitta di questo legame forte per fortificarti. Anche perché l'amore è fatto di alti e bassi, momenti più facili e più difficili". Emanuel Lo le fa eco: "Non è facile trovare una persona profonda come Dario, sente proprio l'amore per te. Se me lo presti mi faccio dare un po' di consigli", e la sua compagna dal 2004 commenta: "Grande".

La proposta di matrimonio

In seguito Dario si inginocchia, ma è l'artista a leggere le sue promesse alla giovane Giorgia: "Ti prometto che tu ai miei occhi sarai sempre la fine del mondo e che i tuoi 'non ce la farò' diventeranno 'ce la faremo'. Ti prometto di lavorare sodo sui miei difetti e di non farti mai mancare nulla al costo di fare due o tre lavori contemporaneamente". Ora è il diretto interessato a prendere la parola: "Te l'ho raccontato tante volte, c'è una stanza speciale per me e la mia famiglia, quella da pranzo. È una stanza che rappresenta tantissimo, dove sono cresciuto con tutti i miei cugini. È una stanza ricca di foto, una cornice per ogni coppia sposata, e adesso ce n'è una vuota. Vorrei che anche noi diventassimo protagonisti di questa stanza. Cucciola, mi vuoi sposare?", le chiede con l'anello in mano. Dopo un magico momento e l'ovvio "sì", Giorgia ed Emanuel Lo le donano un bigliettino, il loro regalo per "esserci in qualche modo", al matrimonio.