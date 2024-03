C'è Posta per Te, Giovanni e l'amore (tossico) per Erica: "Ho ritrovato me stessa, prima mi snaturavo per te"

Nella puntata di C'è Posta per Te di sabato 9 marzo, in onda su Canale 5 e condotta da Maria De Filippi, Giovanni entra in studio per convincere la fidanzata a perdonarlo dopo aver saputo di messaggi, video e chat con una ragazza conosciuta online, anche se il vero problema per Erica è un altro. I due stanno insieme per un anno e mezzo, ma dopo aver compiuto "un grosso errore" Erica lo lascia definitivamente. Il giovane dice a Maria di vedere la sua ex fidanzata come la madre dei suoi figli e di amarla profondamente, ma non è certo che lei provi ancora qualcosa nei suoi confronti. In realtà la speranza è che la busta resti chiusa, perché quando Maria De Filippi racconta la loro storia d'amore tutto acquista un retrogusto amaro.

Scopriamo infatti che la donna gli chiede una pausa per riflettere su quanto accaduto tra lui e quella ragazza, uno spazio che non le viene concesso, perché lui ha talmente paura di perderla che ne diventa ossessionato: se prima era geloso, ora tutti i suoi tratti negativi sono ancora più evidenti e forti, tanto che Erica decide di mettere un punto definitivo alla relazione. A questo punto Giovanni sceglie di entrare in terapia, dove capisce molte cose di sé e che la paura e il panico sono legati al timore di essere abbandonato (il padre è andato via da casa quando aveva 10 anni).

Cosa è successo

"Ciao amore... Se sono qui è per dimostrarti di aver capito tutti gli errori che ho commesso finora. Ho tradito la tua fiducia e non c'è una giustificazione per questo. Non c'è perché tu ci sei sempre stata, per tutto. Non mi hai fatto mai mancare nulla. Ho capito i miei errori anche grazie alla terapia che ho intrapreso e di averti amata nella maniera sbagliata per paura di perderti per sempre. Mi spiace che sia stata proprio tu a subire le conseguenze di una vita e una crescita che in qualche modo mi ha segnato. Grazie a te ho capito che amare una persona significa amare anche la sua libertà e quindi le scelte che prende in totale autonomia. Se sono qui oggi è per ricostruire insieme i pezzi che compongono una casa, mettere su famiglia con il tempo e conseguire i nostri obiettivi individuali supportandoci l'un l'altro. Mi manca tanto di te e tutto di noi. Ricordati quello che ci siamo sempre detti: io e te possiamo tutto. Ti amo"

Erica sembra non voler saperne di un ritorno di fiamma e si capisce sin da subito dall'agitazione e dall'espressività, ancora prima di esprimere i suoi pensieri a parole: "Me lo aspettavo. Ora è migliorato, ma ci sono stati 3 mesi d'inferno. Ogni tanto penso a lui, sarei bugiarda se dicessi il contrario, però io sto bene adesso, sto bene nella mia libertà e ciò non significa 'cercare altre persone'. Intendo prendermi del tempo per me, avere un mio spazio, recuperare tutto quello che non ho fatto perché ero limitata da lui, come i rapporti con le amiche. Tutto questo male ha fatto scemare l’amore che c’era prima. Se lo penso con un’altra ragazza un po’ mi dà fastidio, ma io non riesco proprio a tornare nella situazione in cui mi trovavo prima". Il giovane cerca di convincerla: "La situazione che c'era prima non è un futuro da prendere in considerazione, era anomala. Prima non avevo gli strumenti per capire determinate cose e venirti incontro, evitandoti quel dolore".

La scelta di Erica

Erica resta ferma nella sua scelta: "È un po' tardi forse... La verità è che io ho ritrovato me stessa. Mi ero snaturata. pensavo di stare bene e invece non riuscivo a essere me stessa. Non riuscivo a tirare fuori la voce, interrompere la situazione. Non vedo un futuro con te, non ho per te gli stessi sentimenti che provavo qualche mese fa, dopo tutto quello che è successo". Giovanni ritenta ma con scarsi risultati: "Non ti rendi conto che ora che sono cambiato e potremmo raggiungere quello che potevamo avere adesso può averlo un’altra? Non riesci a darti una nuova possibilità". L'ex fidanzata ribadisce di non provare un sentimento tale da tornare insieme a lui e sceglie di non togliere la busta, mentre il padre di Erica, in studio, dice al giovane: "Da padre, caro Giovanni, ti chiedo - con la stessa libertà con cui Erica ha fatto le sue scelte e visto che tu stesso le hai mancato di rispetto - di accettare quello che ha deciso Erica. Solo questo".