C'è Posta per Te, Giuseppe chiede a Valeria di sposarlo dopo il tradimento: "È impazzito..."

Nel video in alto, la storia di Giuseppe e Valeria

Durante la puntata di C'è Posta per Te, in onda su Canale 5 sabato 17 febbraio, Giuseppe vuole fare pace con la sua ex compagna Valeria, la quale lo ha lasciato dopo 7 anni di relazione a causa della scoperta di un tradimento da parte dell'uomo. Quest'ultimo si sente trascurato dalla donna che ama per due anni - dal 2018 al 2020 - perché, in seguito alla morte del padre, Valeria decide di trasferirsi dalla madre con loro figlio per starle vicino. Lui non se la sente di accusarla di qualcosa e per questo resta in silenzio, ma quando la mamma della donna muore e lei torna, si rende conto che la situazione è cambiata: Giuseppe è rancoroso nei suoi confronti, e la situazione peggiora quando quest'ultimo deve operarsi per un'ernia e lei non è presente. Nel 2023 l'incontro con una persona porta l'uomo a cominciare una nuova relazione, della durata di 6 mesi, all'insaputa di Valeria.

Dopo circa sei mesi, mentre Giuseppe è sotto la doccia, gli squilla il cellulare e la compagna gli chiede spiegazioni. Lui cerca di distrarla portandola fuori per un weekend, ma Valeria pubblica una foto su Instagram, suscitando la reazione della nuova fiamma dell'uomo che diventa più insistente e prova a convincerlo a continuare la vita insieme, minacciandolo di raccontare tutto alla compagna. Nel frattempo Valeria capisce tutto, anche grazie alle chiamate di quest'ultima, e comprende che la situazione è seria quando riceve gli screenshot delle loro conversazioni. A questo punto Giuseppe viene lasciato e corre dall'amante, ma si rende conto di aver commesso un altro sbaglio. Quando torna da Valeria, lei gli racconta di aver saputo che l'ha rivista...

L'incontro tra Giuseppe e Valeria

L'apertura della busta non inizia nel migliore dei modi: Valeria alza gli occhi al cielo appena vede Giuseppe ma poi gli permette di parlare. Lui esordisce così: "Sono qui per chiederti scusa di averti tradito. Ho sbagliato perché pensavo che non parlare dei nostri problemi fosse la cosa più giusta. Ti ho sempre detto che era tutto a posto. Ho sbagliato perché nella mia solitudine, ho cercato conforto in una persona che non era quella che volevo. Io sopravvivo e basta, mi manca tutto di te. Avrei dato la vita per te, ho fatto il possibile. Quando ci siamo conosciuti nove anni fa ci siamo fatti una promessa. Ci siamo detti che se a qualcuno fosse mancato amore o sentimento avremmo avuto il coraggio di dircelo. Volevo dirti che quel coraggio non l'ho mai avuto perché non ho mai smesso di amarti. Ho capito che sei tu la donna con cui io voglio rimanere fino alla fine dei miei giorni, fino al mio ultimo respiro. Valeria, vuoi sposarmi?", le chiede tirando fuori dalla tasca un anello e inginocchiandosi davanti alla busta. Le espressioni facciali della donna sono magnifiche e lasciano intendere che crede ben poco alle sue parole. "È impazzito", commenta l'ex compagna.

"Ho sempre detto che è pazzo, ma non ci posso credere. Io non riesco a parlare male di lui", confessa Valeria prima di svelare alcuni dettagli della storia che Maria De FIlippi non conosce, come il fatto che lei gli avesse chiesto scusa più di una volta per la sua assenza, e svelando inoltre che Giuseppe avrebbe rivisto l'amante più di una volta.

Valeria chiude la busta

A questo punto Maria De Filippi chiede a Valeria: "Ma tu lo ami ancora?", e le risponde sicura delle sue parole: "Certo che lo amo, ma lui ha mentito con me e con lei. L'ha illusa. Io sono arrivata a una conclusione: devo badare a me stessa come non ho fatto mai. Come faccio a credere alle tue lacrime?". Giuseppe non getta la spugna e cerca di convincerla: "Mi sono chiuso nella solitudine per il rancore, per questioni che io stesso non sono riuscito a sbrogliare e risolvere. Lo riconosco. Ero arrabbiato perché non eri con me, per questo non ho risposto alle tue chiamate". C'è poco da fare, perché Valeria decide di chiudere la busta: "Mi vergogno, è stata una mia mancanza. [...] Chiedeva a me di avere un figlio e poi a lei, faceva con lei le stesse cose che faceva con me all'inizio. L'anello può portarlo indietro. Non mi fido. Non mi do una seconda possibilità con lui, perché vivrei male io. [...] Non posso dare più dispiaceri a mio figlio, devo pensare a lui e al suo benessere".