C'è Posta per Te, Giuseppe vuole riallacciare il rapporto con il figlio Manuel: "Non lo voglio nella mia vita"

Nel video in alto, la storia di Giuseppe e Manuel

A C'è Posta per Te Maria De Filippi racconta la storia di Giuseppe, padre di due figli che non ha più rapporti con Manuel, il minore tra loro. I due non hanno mai litigato, ma ad un certo punto quest'ultimo ha smesso di parlare con la figura paterna. Giuseppe chiama la trasmissione perché il figlio gli manca e gli vuole un bene dell'anima. Ammette che in un momento difficile della sua vita, per sopravvivere, è stato egoista e ha messo da parte entrambi i suoi ragazzi: il padre si ammala di Alzheimer e il nipote, figlio della sorella, viene ricoverato. In quel momento lascia la donna con cui si frequenta clandestinamente e torna in famiglia, facendo trasferire il padre da Cassino vicino a casa sua. Un giorno però non ce la fa più perché si rende conto di amare la donna che ha lasciato.

A questo punto decide di parlare con la sua ex moglie e le rivela di aver rivisto quella donna e di voler proseguire la relazione con lei. Non solo, perché le dice di voler mollare tutto e tornare a vivere a Cassino e che presto ne parlerà ai figli. Il giorno dopo parte per rivedere la donna che ama, ma vengono a mancare il padre e il nipote. Al funerale, però, fa partecipare solo i figli e non la ex moglie: accanto a lui c'è la nuova fiamma. Giuseppe pensa che in quel momento i figli avessero capito tutto e per questo Manuel si sia allontanato: passano 10 giorni e l'uomo ritorna dai suoi ragazzi e quando gli spiega tutto Manuel piange mettendosi la testa fra le mani. Il dolore del giovane cresce e raggiunge l'apice quando i genitori non decidono di vendere la casa dove lui è cresciuto per necessità. Da qui in poi il figlio chiude ogni rapporto con il padre, che prova più volte a riallacciare il legame - prima facendosi aiutare dal figlio maggiore, poi tramite una lettera - ma con scarsi risultati. Ora Giuseppe vuole chiedergli perdono.

L'incontro tra Manuel e Giuseppe

Il dolore è ancora vivo in Manuel e lo capiamo sin dall'inizio, da quanto Manuel decide di non dare la possibilità di parlare al padre: "Me lo aspettavo. Penso che lui mi voglia bene, ma io non riesco a provare la stessa cosa. Forse sono arrabbiato, deluso, o forse è il dolore che mi provocano a volte le persone ciò che mi pesa. Non è vero che non abbiamo mai litigato, né che ha iniziato a essere egoista solo in quel periodo. Ho sempre forzato il rapporto che avevamo: in casa era una persona, fuori un'altra. Sto meglio adesso rispetto a quando fingevo. Non era mai presente a causa del suo lavoro, lo metteva sempre davanti a tutto". "Perché c'era un mutuo da pagare", gli ricorda Maria De Filippi.

Manuel aggiunge: "Sarò sempre grato di avere un tetto sopra la testa, non sono così tanto irrispettoso, però non penso che per mantenere relazioni umane basti solo questo. Non voglio sentirlo perché so già che dirà cose ascoltate tante volte, non so se creda veramente in quello che dice. È una persona che si comporta con le persone in maniera differente. Quando succedono tante cose che mi fanno provare dolore io non attacco ma reprimo, e quello che provo non riesco a farlo emergere. Sembrerò orribile ma no Io non lo voglio nella mia vita, voglio dimenticare chi ero: preferisco la persona che sono adesso rispetto a quella che ero prima. Vorrei provare ma non riesco a fare quel passo che mio fratello è riuscito a fare".

Manuel esce dallo studio, ma poco dopo cambia idea e decide di ascoltare il padre, il quale gli dice: "Ciao Manuel. Sono qua per chiederti una cosa semplice che non ti ho mai fatto: scusa. Ho ascoltato quello che hai detto tu, ho profondissimo rispetto per le tue parole, rispetto che non ho avuto per te da circa un anno e mezzo, quando uno tsunami mi ha investito completamente. Mi sono reso conto di aver commesso un sacco pasticci, guai e sbagli. Provo un amore profondo verso di te, e tu lo sai. Io ci sarò sempre, il mio è un amore indissolubile. Questo tsunami mi ha accecato, me ne sono accorto quando ad un certo punto mi hai escluso dalla tua vita, ti sei raffreddato e il tuo cuore ha fatto spazio ad altro e ha scacciato me. Da quel momento ho capito cosa avevo perso. Mi sono svegliato all'improvviso. Non so cosa pensassi prima, ma so che a un certo punto mi sei mancato come l'aria. Vedere tutte le porte chiuse e cercare di parlare con te tramite terze persone non è stato semplicissimo. Mi mancano i tuoi abbracci, sentirti ridere e tante altre cose. Gli ultimi due anni e mezzo della mia vita sono di mancanze. Penso di meritare una chance: non voglio cancellare con un colpo di spugna gli errori che ho fatto, li conosco benissimo, ma vorrei che tu mi guardassi con gli occhi di un figlio fiero di suo padre. C'è stato un momento in cui eri orgoglioso di me. Ho fatto tanti sacrifici insieme alla mamma. Non posso pensare di perdere un figlio per degli errori fatti, tutti sbagliamo. Non mi importa dei pensieri delle persone, a me interessa solo il tuo giudizio. Ti chiedo perdono per la mancanza di rispetto che ho avuto nei tuoi confronti, ma anche in quelli di Christian e di mamma, perché capisco che vi ho procurato un dolore immenso. Mi manchi da morire. Non riesco a trovare qualcosa che abbia un valore superiore al vostro. Senza di te tutto non ha senso".

La busta

Manuel decide di non dare una seconda possibilità a Giuseppe: "Mi sembrava giusto sentirlo, dargli questa possibilità. Da parte mia l'idea non cambia. È vero che mi sono raffreddato, sembra che non provo niente. Sono consapevole di tutti i sacrifici, però una relazione non può dipendere solo da questo. Sento di non avere un legame particolarmente forte con la mia famiglia, sento di avere fatto solo finta. La famiglia non te la scegli, ma le persone che incontri durante il tuo percorso sì. Io sono consapevole che mi vogliono bene, forse il problema sono io. Faccio molta fatica a stare a casa, voglio prendere la mia strada perché voglio separarmi da tutto questo. Forse sto scappando. Io verso mia madre provo profondo rispetto. Lui non è consapevole del dolore che ha provato mia madre, non è lontanamente vicino al mio". La busta rimane chiusa, ma se non altro Manuel ha dato al padre la possibilità di parlare e non è certo una cosa da poco.