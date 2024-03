C'è Posta per Te, Lorella Cuccarini si complimenta con Salvo e la madre Maddalena: "Sei veramente grande"

Nel video in alto, la sorpresa di Lorella Cuccarini

A C'è Posta per Te arriva Salvo, un ragazzo che vuole fare una sorpresa alla madre Maddalena, un tempo malata di cancro, donandole la possibilità di conoscere la persona che stima di più come artista: Lorella Cuccarini. Il giovane racconta di aver lasciato sola la mamma quando ha scoperto che aveva il male al seno perché si sentiva sopraffatto dalla paura di perderla ed era come paralizzato: era lei a dargli la forza che avrebbe dovuto darle lui. Quando la madre entra in ospedale per l'operazione, dice al marito: "Prenditi cura di Salvo, è il più fragile". Il figlio la sente e da una parte è pazzo di gioia, mentre dall'altra si sente ancora più in colpa. Ora vuole chiederle perdono perché "avrei dovuto aiutarla e non ce l'ho fatta".

La busta aperta

Quando la madre vede il volto del figlio al di là della busta si commuove, ammettendo di non aver mai pensato che potesse esserci il figlio dietro l'invito. Bastano le prime parole perché Salvo crolli davanti alla madre, ma qualche istante riesce a farsi forza e riprendere il suo discorso: "È l'amore che ci siamo sempre dati a portarmi qui. Ci siamo sempre detti tutto mamma, però oggi c'è qualcosa dentro il mio cuore che non riesco proprio a dirti".

A questo punto Maria De Filippi corre in suo soccorso, leggendo la lettera dedicata alla figura materna: "Sono un ragazzo fortunato. Non capita a tutti di trovare in casa un alleato, un sostegno così evidente, ma tu sei davvero la mia fortuna. Fin da quando ero piccolo ho avuto l'impressione che fossimo una cosa sola. Nel momento più difficile e spaventoso della tua vita io ti ho lasciata sola e oggi io non mi do pace. Se mi fossi comportato diversamente ti sarei sicuramente stato d'aiuto e forse mi sarei fatto meno male anche io. Oggi ho un groviglio al cuore: tu non solo mi hai messo al mondo, me lo hai proprio regalato. Io mi sento tanto in colpa per essere stato così inadeguato nei lunghi mesi in cui hai lottato. Ti chiedo perdono per non essere stato al tuo fianco. Ho un peso dentro di cui mi devo liberare. Siamo sempre stati in simbiosi noi due fino a che io avevo bisogno, e per una volta che toccava a me tenerti la mano e darti forza mi sono scoperto fragile. Mi sono ritirato nel mio dolore e nell'angoscia, che cresceva di giorno in giorno. Mi ripeto ogni giorno che quando sono ripartito per lavoro sono stato un vigliacco, che avrei dovuto imporre la mia decisione di trovarmi un lavoro più vicino a casa e rimanere al tuo fianco giorno e notte. Ti chiedo scusa, mamma. Sembravo già grande e invece mi sono scoperto piccolo. Ora voglio vederti sorridere dopo tante lacrime. Alza lo sguardo verso la scala, sta per scendere una donna speciale che stimi tantissimo e che è qui solo per abbracciarti".

La sorpresa

Quando Maddalena vede scendere dalla scalinata Lorella Cuccarini non riesce a credere ai suoi occhi e infatti, appena la raggiunge, l'abbraccia intensamente per qualche secondo. Subito dopo il commovente momento a parlare è la showgirl, che racconta le sensazioni vissute in quella mezz'ora di attesa e ascolto: "Questa storia è un concentrato d'amore. Salvo è un ragazzo splendido. Lui dice di essere stato piccolo, ma credo che stasera abbia dimostrato di essere adulto. Non è facile per un ragazzo mettersi a nudo di fronte a un genitore, dimostrare le proprie debolezze, i propri errori. È la dimostrazione di quanto sia importante sciogliere ogni nodo che abbiamo nei confronti delle persone a cui vogliamo bene. Hai fatto un gesto bellissimo: non è vero che sei piccolo Salvo, sei veramente grande. Non è facile metabolizzare questo dolore, il senso di frustrazione nei confronti di qualcosa che non puoi cambiare, ci sentiamo impotenti. Però si cresce così. È importante che i ragazzi sin da giovani imparino a gestire anche questo. Credo che per te sia stato un momento di grandissima crescita.

Maddalena io non ti conosco ma vedendo quello che ha fatto Salvo stasera, si capisce che mamma sei: forte, coraggiosa, grande. Le mele non cadono lontano dall'albero. Salvo, secondo me non c'è stato un solo momento in cui tua madre abbia pensato che tu non le volessi bene profondamente. Se c'è una connessione così forte, un genitore riesce a comprendere e decifrare atteggiamenti differenti dal normale". Maddalena ha confermato: "È un figlio d'oro. Non devi darti colpe perché sei un figlio speciale". Arriva il momento dei regali e Lorella Cuccarini dona un viaggio a tutta la famiglia: "Io ho un regalo per tutti e quattro, perché credo sia arrivato il momento, dopo tante battaglie, di vivere un'esperienza bella insieme. In questa busta c'è un viaggio, non c'è destinazione o durata. Scegliete voi tutto e sarà mia cura fare in modo che tutto sia organizzato nel migliore dei modi. Così finalmente potrete abbracciarvi tutti insieme e vivere un po' di spensieratezza e amore".