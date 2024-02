C'è Posta per Te, Matteo Berrettini è la sorpresa di Debora per la sorella Denise: "Non oso immaginare il dolore"

Nel video in alto, l'incontro tra Berrettini e Denise

La nuova puntata di C’è Posta per Te, in onda su Canale 5 sabato 17 febbraio, inizia con il primo regalo della serata, e questa volta il protagonista assoluto della storia è il tennista Matteo Berrettini. L’uomo è stato invitato nel programma condotto da Maria De Filippi perché Debora vuole fare una sorpresa a sua sorella Denise, madre di due gemelli. “Io la sento come se fosse una figlia. L’ho sempre protetta, sin dall’infanzia, quando la mamma ha iniziato a stare male", dice.

Le parole di Deborah

Denise ha 16 anni quando si innamora di Davide, e dopo diversi tentativi i due si fidanzano e vanno a vivere insieme a Pistoia. Davide muore a 28 anni durante un allenamento di calcio. Deborah non riesce a raggiungere la sorella a Pistoia per ben 10 giorni e quando torna a casa ed entra in camera, vede Denise sotto la coperta, che le dice: "Finalmente sei qui perché avevo bisogno di te". Lei si sente morire perché ha capito che doveva raggiungerla prima. Passano i mesi e la vita di Denise è ferma, mentre la sua continua. Debora vuole dire alla sorella che c’è per lei e che deve ricominciare a vivere, e che se vuole trasferirsi a Milano con lei e i suoi bambini è libera di farlo.

"La nostra vita è sempre stata legata da un filo, ma nel momento peggiore della tua vita non ero vicino a te e per questo mi sento in colpa, sei la parte più bella di me, sei il mio cuore", le dice Deborah una volta aperta la busta.

La sorpresa

Nella commovente lettera viene raccontata la struggente vicenda nei particolari, così come il forte legame che lega le due sorelle e il dolore di Debora per averla lasciata sola nel momento del bisogno, insieme alla speranza che Denise torni a vivere: "Sei stata il sole che ha illuminato la mia vita, ma da oggi voglio esserlo io per te. Camminerò al tuo fianco, ti sorreggerò e passo dopo passo andremo avanti insieme". A questo punto entra in scena Matteo Berrettini: "Mi sono rivisto nella vostra relazione. Pazzesco che ti abbiano portato un sole, io ne ho uno che ho tatuato per mia madre. Credo ci sia una connessione stasera. Volevo dirti che ti stimo tantissimo, vai avanti a testa alta. Nella mia vita non ho mai affrontato una situazione così e non oso immaginare il peso che ti porti dentro... Complimenti".

Berrettini le regala una racchetta da tennis e le dice: "La prima cosa che ho pensato quando mi hanno raccontato la tua storia è 'questa ragazza è una roccia'". Il secondo regalo è un piccolo mappamondo per fare un viaggio, magari con la sorella: "C'è sempre una ripartenza". Debora conclude l'incontro con le promesse: "La prima è che tu prenda in considerazione la possibilità di venire a vivere a Milano, perché per me non sei un peso. La seconda è che impari a contare fino a 10 prima di dare le tue risposte un po' acide". Lei acconsente e la busta è tolta: le due donne sono in lacrime, guidate nell'abbraccio dall'amore che provano l'una per l'altra.