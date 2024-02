C'è Posta per Te, Michele Morrone è il regalo di Sergio per la figlia Marta: "Tuo padre è un eroe"

Nel video in alto, la sorpresa per Marta

Michele Morrone, l’attore di 365 giorni e cantante, è il primo ospite della puntata di "C’è Posta per Te", in onda su Canale 5 sabato 3 febbraio. È Sergio a chiamarlo per fare una sorpresa a Marta, la figlia maggiore della famiglia, alla quale vuole chiedere perdono perché per motivi di lavoro è stato poco presente e perché da quando fa anche da mamma, dopo la morte della moglie a causa di un brutto male, si sente un po’ un papà inadeguato: “Voglio promettere davanti a tutti che cercherò di essere un papà diverso e di non lasciarla sola mai”. Tutto l’anno della malattia della moglie è sempre stato concentrato su di lei, e quando la donna è morta se l’è presa spesso con Marta, anche per le piccole cose. Ora è un padre migliore: pulisce, accompagna le figlie alle occasioni importanti e parla spesso della loro madre.

La lettera

Marta accetta l’invito a C’è Posta per Te e quando vede il padre dall’altra parte della busta sorride. “La colonna portante della famiglia di solito è il papà ma sappiamo bene che per noi era la mamma. Io mi sento inadeguato, ho paura di sbagliare con voi. E sono qui per chiedervi scusa: in quel periodo vi ho trascurato, non vi ho abbracciate abbastanza”, le dice Sergio. Una bambina porta a Marta una fotografia della sorella, perché il padre vuole che anche la figlia 13enne sia coinvolta in questo momento, pur non potendo essere presente di persona in quanto troppo piccola: “Voglio spazzare via il dolore e regalarvi tanti sorrisi”.

Una lettera commovente è quella letta subito dopo da Maria De Filippi in diretta: “Mi sento un papà manchevole, incapace di darvi protezione. Quando c’era la mamma eravamo in una botte di ferro. Il sorriso era la sua parola d’ordine. Nel dolore però oggi ho una certezza: ho due figlie che sono migliori di me. Vi giuro che d’ora in poi non mi perderò un solo minuto della vostra vita. Invece di coccolarvi mi sono concentrato sul mio dramma e non ho pensato al vostro. Voglio chiedervi scusa perché era chiaro che il mio modo di fare non solo non vi aiutava ma vi provocava una maggiore sofferenza”.

La sorpresa e le promesse

Quando Marta guarda verso la scalinata e vede Michele Morrone la sua reazione è di immenso stupore (bocca spalancata compresa): "No vabbè, no, ti prego". L'attore si siede accanto a lei e afferma: "Secondo me tuo padre è un eroe". Marta concorda: "Anche di più". Morrone allora spiega di essersi affezionato alla loro storia perché: "Ssono papà di due bambini che vedo ogni tanto in quanto abitano in Libano, anche noi abbiamo un rapporto a distanza. Sono qua perché mi fa piacere conoscerti e mi piacerebbe regalarti qualcosa che a me ha portato molta fortuna” Le regala il copione originale del film 365 giorni e poi dichiara: “Mi ha portato davvero molta fortuna". Scopriamo che le ha scritto una piccola dedica al suo interno. Poi le dona un cestino di ciliege contenente un altro piccolo regalino per lei che riguarda l'inizio della sua carriera universitaria a Messina.

Arriva il momento delle promesse: “Prometto che non sarò più geloso, che ti manderò una sera a ballare a Catania come volevi tu, ma solo se attivi la geolocalizzazione così so dove sei” Lei prima dice che lo promette e poi afferma di non essere sicura: “Ci vado tutte le settimane e una volta al mese attivo la geolocalizzazione”, ribatte. “Magari quando arriva a casa poi mi manda un messaggio”, propone il padre. Lei accetta e apre la busta, il resto è magia.