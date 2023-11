Domenica In a rischio: potrebbe non andare in onda

Mara Venier ha l'influenza e per la prima volta dopo anni potrebbe saltare la diretta di Domenica In. La conduttrice, che ha sempre fatto di tutto per essere presente in studio nonostante malanni e motivi personali, questa domenica, 12 novembre, potrebbe non riuscire ad andare in onda.

Il sospetto nasce da due indizi: il sabato Mara pubblica sul suo profilo Instagram le prove generali dello show e al momento non ha aggiornato con nessun contenuto il suo profilo social; il secondo invece riguarda un commento che ha scritto sotto al suo ultimo post (un video di presentazione di "Noi e..." una serata che Venier condurrà con Loretta Goggi in collaborazione con Unicef) in risposta di Piero Piazzi, manager e amico di Mara Venier. "Mi sei mancata ieri sera", ha scritto Pazzi facendo riferimento, forse, a un evento al quale Venier doveva partecipare ma al quale non ha preso parte. "Io a letto con influenza", gli ha risposto Mara.

A questi indizi si aggiunge il tweet di Giuseppe Candela, giornalista di Dagospia e Il Fatto quotidiano: "Sarebbe in bilico la messa in onda della puntata di domani di Domenica In". Sempre secondo Candela andrebbe in onda un best off di Domenica In perché Mara Venier avrebbe un'influenza molto forte. Al momento però non sono state date comunicazioni ufficiali né da Venier né dalla Rai.