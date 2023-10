Fuori dal coro, con Mario Giordano: le anticipazioni di questa sera

Nuovo appuntamento con Mario Giordano e il suo "Fuori dal coro". La puntata in onda oggi, 11 ottobre 2023, a partire dalle 21.20, si concentra in particolar modo sul conflitto tra Israle e Palestina, evidenziando l'esistenza di frange islamiche presenti sul nostro territorio.

Fuori dal coro: anticipazioni dell'11 ottobre

Mario Giordano non può esimersi dal parlare dell'argomento più caldo della scena internazionale: al centro della discussione dell'odierna puntata di "Fuori dal coro" troviamo il complesso conflitto tra Israele e Palestina, segnato nel corso degli ultimi giorni dagli attacchi di Hamas. Previsti aggiornamenti in tempo reale e un' ampia analisi della situazione generale. Il discorso vira poi verso una pagina che ci riguarda da vicino: il presunto coinvolgimento di alcune frange islamiche estremiste presenti nel nostro Paese, che sostengono la causa palestinese.

"Fuori dal coro" allarga poi il discorso, valutando le possibili conseguenze economiche che questa guerra potrebbe avere sull'economia del Belpaese. Il programma attraversa inoltre le piccole e medie imprese del Nord Est, che hanno dovuto affrontare le difficoltà finanziarie degli ultimi mesi, cercando di capire come stiano reagendo a questa complessa situazione.

Voltando pagina, è prevista un'ampia pagina dedicata ai vari aspetti legati alla sicurezza dei centri abitati del nostro territorio, con particolare attenzione a Milano e di alcuni piccoli borghi, dove il tasso di illegalità risulta essere particolarmente elevato. La domanda è la solita: come fare per migliorare la sicurezza pubblica?

Nell'ambito dell'inchiesta sulle occupazioni abusive di scuole e musei, "Fuori dal coro" spiega in che modo ex custodi o familiari di questi ultimi continuano a vivere senza alcun titolo legale in queste strutture strutture. La trasmissione tenterà di gettare luce su questa situazione e sui possibili rimedi.

Anche questa sera tornano, puntualmente, gli aggiornamenti su questioni riguardanti i ladri di case, cavallo di battaglia del programma di Mario Giordano.

Dove vedere Fuori dal coro in tv e in streaming (11 ottobre 2023)

La nuova puntata di "Fuori dal coro" va in onda oggi, mercoledì 11 ottobre 2023, a partire dalle 21.20 su Rete 4. Il programma è inoltre visibile, in live streaming e on demand, anche sulla piattaforma Mediaset Infinity.