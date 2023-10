Fuori dal coro, stasera in tv la nuova puntata: le anticipazioni

In onda oggi, 18 ottobre 2023, a partire dalle 21.20 su Rete 4, la nuova puntata di "Fuori dal coro" si concentra in particolar modo di due argomenti: alla luce del recente episodio che ha visto un uomo uccidere due persone a Bruxelles, si parla di fondamentalismo islamico nei paesi europei. Mario Giordano si occupa inoltre di cyberbullismo, con un'intervista esclusiva a Matteo Plicchi, padre di Vincent, suicida a soli 23 anni.

Fuori dal coro: anticipazioni del 18 ottobre

Spunti di riflessione e toni un po' polemici: nella nuova puntata di "Fuori dal coro" Mario Giordano tiene fede alle caratteristiche del suo credo anche quando si approccia ad un delicato argomento come quello del fondamentalismo islamico, che riguarda da vicino anche paesi europei come la Francia e il Belgio.

L'approfondimento getta dunque uno sguardo al fenomeno nella sua globalità, con tanto di cause, implicazioni e possibili strategie per affrontare il radicalismo islamico, nonché i tentativi di prevenire futuri episodi tragici come quello avvenuto l'altro ieri, quando un individuo armato di kalashnikov ha tragicamente ucciso due cittadini svedesi a Bruxelles. L'inchiesta si spinge poi sui luoghi in cui ha vissuto l'uomo responsabile dell'atto criminale in Belgio, cercando di fare chiarezza sulla sua storia e sui motivi che lo hanno spinto a compiere un gesto tanto atroce.

Voltando pagina, nel corso dell'odierno appuntamento con "Fuori dal coro" ci sarà anche un focus sulle problematiche che coinvolgono il mondo dei giovani. La discussione si concentrerà su due aspetti cruciali: il consumo spropositato di alcolici e l'epidemia di cyberbullismo. Il programma intervista Matteo Plicchi, il padre di Vincent, il giovane tiktoker bolognese il cui tragico suicidio, avvenuto a soli 23 anni, ha scosso profondamente il paese. La sua storia mette in evidenza l'importanza di affrontare il problema del cyberbullismo e le conseguenze devastanti che può avere sulle vite dei giovani.

In conclusione, "Fuori dal coro" aggiorna come sempre sugli sviluppi riguardanti la lotta contro i ladri di case, una tematica che coinvolge direttamente la sicurezza delle nostre comunità.

Dove vedere Fuori dal coro in tv e in streaming (18 ottobre 2023)

La nuova puntata di "Fuori dal coro" va in onda oggi, mercoledì 18 ottobre 2023, a partire dalle 21.20 su Rete 4. Il programma è visibile anche sulla piattaforma Mediaset Infinity, sia in live streaming che on demand.