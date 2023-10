Fuori dal coro, con Mario Giordano: le anticipazioni di questa sera

Mario Giordano torna su Rete 4 con una nuova puntata di "Fuori dal coro". L'appuntamento di oggi, 4 ottobre,è fissato per le 21.20, e mette al centro del dibattito una serie di argomenti non nuovi per il talk di Giordano: si parte con l'immigrazione e si va avanti con il rincaro dei prezzi dei beni primari.

Fuori dal coro: anticipazioni del 4 ottobre

L'odierna puntata di "Fuori dal coro", condotta da Mario Giordano e in onda in prima serata su Rete 4, dedica ampio spazio alla complessa gestione degli sbarchi in Italia, in un viaggio che attraverserà il paese da Nord a Sud. L'intento del programma è quello di sottolineare le situazioni di illegalità e di pericolo che sorgono a causa dell'immigrazione, raccontata come fenomeno incontrollato.

La serata sarà anche l'occasione per approfondire il tema del rincaro dei prezzi. La situazione riguarda troppo spesso beni essenziali: ciò spiega molte delle difficoltà che le famiglie italiane devono affrontare duramente, giorno dopo giorno. Inoltre, verranno esplorate le ultime novità nel panorama alimentare, con una particolare attenzione rivolta al pesce prodotto tramite stampa 3D in Austria, un'innovazione culinaria quantomeno curiosa che potrebbe presto affacciarsi anche sulle nostre tavole.

La puntata continuerà poi con un reportage dedicato ai giovani che lasciano l'Italia in cerca di opportunità lavorative migliori all'estero, un fenomeno che coinvolge molti lavoratori del settore del turismo e che richiede una riflessione approfondita sulla situazione economica nel nostro paese.

"Fuori dal coro" porta avanti il suo dossier incentrato sulle occupazioni abusive di scuole e musei, un fenomeno che solleva importanti questioni sulla sicurezza e la gestione del patrimonio culturale. Per finire, sono previsti aggiornamenti sul fronte dei ladri di case.

Dove vedere Fuori dal coro in tv e in streaming (4 ottobre 2023)

La nuova puntata di "Fuori dal coro" va in onda oggi, mercoledì 4 ottobre 2023, a partire dalle 21.20 su Rete 4. Il programma visibile anche sulla piattaforma Mediaset Infinity, sin live streaming che on demand, .