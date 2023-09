Fuori dal coro, con Mario Giordano: le anticipazioni di questa sera

Oggi, mercoledì 27 settembre 2023, a partire dalle 21.20, Rete 4 trasmette la quarta puntata stagionale di "Fuori dal coro", talk show targato Mario Giordano, che anche questa sera tratta argomenti al centro dell'opinione pubblica: ampio spazio al tema flussi migratori, senza dimenticare argomenti come le occupazioni abusive di case.

Fuori dal coro: anticipazioni del 27 settembre

Mario Giordano torna oggi su Rete 4 con una nuova puntata del suo "Fuori dal coro", dove all'insegna di approfondimenti e reportage su importanti argomenti legati alla società italiana.

Un ampio focus è dedicato alla complessa gestione dei flussi migratori, con un'incursione tra le strade di Ventimiglia e la tratta dei Balcani, due delle principali rotte seguite da coloro che ambiscono a raggiungere l'Unione Europea. Restando nel campo dell'immigrazione, verrà condotta un'analisi approfondita sulla costruzione dei nuovi Centri di permanenza per i rimpatri in varie città italiane, tra cui spiccano Bolzano, Genova e Bologna: un'analisi, questa, che vuole esaminare da vicino le politiche migratorie del nostro paese e i cambiamenti che stanno interessando le strutture di accoglienza.

Oltre ad aggiornare sulla situazione dei furti in case, offrendo una panoramica delle misure di prevenzione adottate, "Fuori dal coro" dà spazio al tema delle occupazioni abusive, con un'inchiesta condotta tra Roma e Napoli, che si concentra in particolar modo sugli alloggi un tempo destinati ai custodi delle scuole e adesso occupati in modo abusivo..

"Fuori dal coro" propone nella puntata di questa sera un reportage da Oxford, dove attualmente si sta sperimentando il modello della cosiddetta "città dei 15 minuti": un concetto urbano residenziale che mira a rivoluzionare la vita cittadina, consentendo ai residenti di soddisfare la maggior parte delle loro necessità quotidiane spostandosi a piedi o in bicicletta entro un raggio di un quarto d'ora dalla propria abitazione. Può questa innovazione ridefinire il modo di vivere dei cittadini?

Dove vedere Fuori dal coro in tv e in streaming (27 settembre 2023)

La nuova puntata di "Fuori dal coro" va in onda oggi, mercoledì 27 settembre 2023, a partire dalle 21.20 su Rete 4. Il programma visibile anche sulla piattaforma Mediaset Infinity, sin live streaming che on demand, .