"Vaffanc*lo, ho saltato una riga": la gaffe dell'attrice su Rai News

È virale il video che mostra Luce Cardinale recitare una poesia di Robert Frost durante la trasmissione Pillole di Poesia, spazio dedicato alle poesie su temi di attualità in onda su RaiNews24, e interrompersi con una sonora parolaccia per aver saltato una riga. La clip fa riferimento a quanto trasmesso stamattina, martedì 12 marzo 2024. "Vaffanc*ulo, ho saltato una riga" dice sorridendo Cardinale, involontaria protagonista di una gaffe che, stando a quanto apprende LaPresse, è andata in onda per "un incidente tecnico" dovuto "a un errore di montaggio".

In molti su X hanno commentato l'episodio. Tra loro anche Vittorio di Trapani, presidente FNSI (Federazione Nazionale Stampa Italiana): "Tra poco più di 1 mese Rainews compirà 25 anni. Testata che ha fatto delle credibilità il proprio punto forte, grazie all’impronta data da Roberto Morrione. Ha ragione il CdR: siamo alla terza figuraccia in pochi giorni, chi pagherà i danni di reputazione di errori così gravi?".

Dopo i successi del Televideo, ecco che RaiNews ci delizia con una perla di Luce Cardinale, che nel leggere le sue Pillole di Poesia, si fa scappare un sonoro "Affanculo... ho saltato una riga"

A voi il video:@Moonlightshad1 @gisellaruccia @Zerovirgola2 pic.twitter.com/Ths4dejjZl — VigilanzaTv (@VigilanzaT) March 12, 2024