Grande Fratello, Beatrice dopo la finale: "Non credo fino in fondo all'amore tra Perla e Mirko"

Lunedì scorso si è tenuta l'ultima puntata del Grande Fratello 2023/2024. Un'edizione lunghissima (iniziata l'11 settembre 2023) e che ha visto tra le protagoniste indiscusse Beatrice Luzzi. L'attrice e autrice tv era data per favorita alla vittoria. Ma le cose sono andate diversamente e, arrivata al televoto finale, ha perso contro Perla Vatiero (con un distacco di circa 10 punti percentuali).

Come ha reagito? Pare bene, nel senso che durante la proclamazione di Perla ha sorriso e poi ha festeggiato con gli altri concorrenti e abbracciando il conduttore Alfonso Signorini. Ma già dal video subito la puntata, Luzzi ha espresso qualche perplessità su Perla. O meglio, su Perla e Mirko che - entrati da separati - sul finire del GF si sono rimessi insieme. In particoalre l'ultima serata si sono lasciati andare a un appassionato bacio. E ora, sul numero di Chi Magazine in edicola, Beatrice ha dichiarato di avere alcune perplessità. Ecco a cosa si riferiva.

Le parole di Beatrice su Perla e Mirko

Quando il giornalista le ha domandato se credesse o meno nell'amore tra Mirko e Perla, Beatrice ha risposto: "Non ci credo fino in fondo, penso che si siano riavvicinati perché si sono resi conto che sarebbe stato apprezzato. All'inizio non ero 'team Perla' perché credevo a quello che diceva Mirko, cioè di essere innamorato di Greta, e anche negli occhi di Perla ho visto altro. È chiaro che hanno giocato in due e hanno vinto. Poi avevo contro i team degli altri, ma va bene così. Mi dispiace per i miei figli, temo che siano delusi.

Quindi ha concluso: "Vado d'accordo con persone di tutti i tipi, ma poche persone mi interessano veramente e, quando mi ineressano, divento affettuosa. Non penso di essere facile perché non voglio stare per forza simpatica. Se una persona non mi interessa tanto, non ho bisogno di piacerle. A volte è meglio dispiacere, è più divertente", ha detto parlando dell'esperienza nel loft di Cinecittà in cui ha avuto dissidi e confronti con diversi concorrenti della Casa.