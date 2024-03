Grande Fratello, rissa sfiorata dopo la finale: pugni contro l'automobile di Massimiliano. Il video

Era stata una edizione tutto sommata tranquilla, senza tanti colpi di testa. Ma proprio sul finale è accaduto qualcosa di cui si sta molto parlando in queste ore. Siamo al Grande Fratello, il reality show di Canale 5 terminato ieri - lunedì 25 marzo - incoronando Perla Vatiero vincitrice assoluta (anche un po' a sorpresa). Subito dopo la finale, infatti, è stata sfiorata la rissa tra il fratello di Greta - Josh Carter Rossetti, fidanzato di Monia La Ferrera - e Massimiliano Varrese (ex fidanzato di Monia).

La rissa sfiorata: cos'è accaduto

Come si vede chiaramente da un filmato che circola su Twitter (o X) a un certo punto Rossetti, infuriato, ha cominciato a prendere a calci e pugni la porta dell'automobile in cui - dentro - c'era proprio l'attore romano. Già da prina grida e urla, appena fuori gli studi. Presenti, sul luogo, anche Marco Maddaloni, Federico Massaro e la stessa Monia. Più di qualcuno ha cercato di fermare l'uomo, piuttosto nervoso e violento.

Il motivo

Solamente dal filmato che circola non si comprende benissimo il motivo di questo atto. Ma, stando a quanto riportato da tgcom24, Stefano Miele ha ha ricostruito la vicenda commentando con un "non c'è giustificazione a tutto questo". Pare, infatti, che Varrese se la sia presa per la relazione tra la ex Monia e Josh. A un certo punto pare che l'attore si sia rivolto a Monia dicendole "Brava, brava, brava", probabilmente in riferimento a un loro riavvicinamento nella Casa. Insomma, Monia forse non è stata così sincera? Da qui le varie reazioni. Monia e Josh si sarebbero conosciuti proprio nello studio del Grande Fratello; appena visti è scoccata la scintilla.