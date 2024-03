Alessio Pollacci, il regista del Grande Fratello rompe il silenzio: "Basta"

Sono trascorsi appena due giorni dalla fine del Grande Fratello 2023/2024 - per l'edizione condotta da Alfonso Signorini, con Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli in studio - ma si continua a parlarne come se andasse ancora in onda. Anzi, forse di più. Le cause, però, non sono delle migliori. Innanzitutto la rissa sfiorata fuori dagli studi con Josh Rossetti protagonista (è il fratello di Greta nonché fidanzato di Monia La Ferrera) e poi per un brutto episodio che ha coinvolto sempre Josh, ma stavolta anche il giornalista Gabriele Parpiglia. Adesso si torna a parlare del reality ma per un motivo differente. Ecco di cosa si tratta.

Le parole del regista del Grande Fratello

Nella mattinata di ieri, martedì 26 marzo, il regista del reality Alessio Pollucci ha deciso di scrivere un tweet molto chiaro e incisivo. "È finita l’edizione più lunga del #grandefratelllo e leggo una miriade di opinioni al riguardo", ha esordito su X (o Twitter). Poi ha scritto: "'Avrebbe dovuto', 'dovevate fare', 'questo dimostra che' e tutta una serie di ragionamenti dati per certi e inequivocabili. Succede per tutto figurati se non succede per il GF, ma onestamente anche basta fare lezioni di tv o di vita agli altri, basta guardare dall’alto al basso il lavoro di non sapete quante persone, basta insultare chi lavora ad un programma televisivo come questo. Solo perché qualcuno vi legge non siete in possesso della verità".

Uno show di altissimo livello?

Qualcuno gli ha risposto con una certa ostilità, invitandolo a trovarsi un lavoro adesso che la trasmissione è finita. Allora Pollacci ha replicato: "Faccio altro oltre al GF. Ti ringrazio che ti preoccupi per me". Non finisce qui. Il popolare account Twitter "See Lallero" ha rilanciato con ironia le dichiarazioni del direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri, che ha definito il programma "un format amatissimo" e uno "show di altissimo livello".

Il regista ha deciso di commentare il tweet e ha scritto: "141 dirette in prima serata negli ultimi 3 anni da quasi 4h l’una di un programma imprevedibile direi che basta e avanza per definirlo tale. Poi si può discutere dei gusti, della messa in scena, della regia e tutto il resto..". Insomma, ci sarebbe da analizzare l'argomento. Ma in parte è già stato fatto in questo approfondimento.