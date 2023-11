GF, "Filippo Bisciglia nuovo concorrente": cosa sappiamo

"Esclusivo: Filippo Bisciglia nuovo concorrente del GF". Questo il post pubblicato da VeryInutilePeople.it su Instagram nella tarda mattinata di oggi, 29 novembre. Nei commenti, in tanti hanno preso per buona l'indiscrezione, ironizzando: "Non sarà pericoloso accendere i falò al chiuso?", "Il tronco di Temptation nuovo concorrente del GF", "Prossimo concorrente: il pinnettu" e altre battute simili. Ma cosa c'è di vero?

L'ultima story pubblicata da Bisciglia

Spoiler: nulla. O almeno, nulla che sia certo. Da parte della produzione del programma, infatti, non è arrivata alcuna conferma (nè smentita). E il conduttore romano, invece? Ha detto qualcosa al riguardo? Assolutamente no. Quello che si sa è che non pubblica storie sui social da ieri. L'ultima era stata quella in cui si stava sottoponendo ad un trattamento curativo per un problema al polso: "Scrolloterapia", ha ironizzato lui sulla diagnosi. In sostanza un'infiammazione del tendine del braccio destro, dovuto al troppo uso del telefono. Ma a parte questa vicenda, il conduttore seguito da 1 milioni di follower non ha pubblicato più nulla. Che si stia preparando per entrare nella Casa più spiata d'Italia? Non si sa. Per saperlo, non resta che attendere nuovi ed eventuali sviluppi.

Ex gieffino contro il programma: c'è troppo Temptation Island?

Intanto c'è qualcuno, un ex gieffino per la precisione, che ha lanciato una frecciatina al Grande Fratello, sottolineando la presenza massicia di ex volti noti di Temptation Island. Si tratta di Marco Bellavia, che via Twitter ha scritto: "Ieri sera #Temptationisland ha fatto il 21,2% di share. Bene! E il #GrandeFratello?". Chissà cosa potrebbe mai pensare se anche Bisciglia - che di Temptation è il padrone di casa - partecipasse al reality.