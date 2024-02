Isola dei Famosi, due ex del GF come opinionista e inviata? L'indiscrezione bomba

Canale 5 continua a intrattenere il pubblico con il Grande Fratello (ieri 14 febbraio la puntata ha registrato 2.147.000 spettatori pari al 17.3% di share). Ma presto tornerà anche l'Isola dei Famosi. Non è ancora nota la data ufficiale (ma dovrebbe essere l'8 aprile prossimo), nè tutti i concorrenti. Ma una cosa è certa: a condurla ci sarà Vladimir Luxuria, ex opinionista del programma (lo scorso anno insieme a Enrico Papi mentre a presentare c'era Ilary Blasi). Se da una parte è vero che non ci sono ancora notizie certe, dall'altra è allo stesso tempo vero che ci sono, invece, già delle indiscrezioni sui ruoli di opiniosti e inviato/a. Cosa sappiamo?

Inviata dell'Isola dei Famosi

Pare, e si sottolinea pare, che anche Alvin non ci sarà più. Al suo posto potrebbe arrivare Elenoire Casalegno. A riverlarlo è Tv Blog che, nella fattispecie, scrive: "Secondo le indiscrezioni che abbiamo avuto modo di raccogliere pare che a guidare i naufraghi dall’Honduras ci possa essere Elenoire Casalegno. La bella e brava conduttrice televisiva, che abbiamo visto ultimamente spesso ospite de La vita in diretta su Rai1, è già stata in predicato di ricoprire questo ruolo a L’isola dei famosi nel 2021. Stavolta potrebbe essere la volta buona? Lo scopriremo molto presto".

Gli opinionisti

Quanto agli opinionisti? Il sito di Davide Maggio indica come prima opinionista Sonia Bruganelli. L'ex moglie di Paolo Bonolis, ex opinionista del GF Vip di Alfonso Signorini, potrebbe tornare a ricoprire questo ruolo ma nell'altro reality di eccellenza di Canale 5. Non finisce qui. Sempre secondo TvBlog, inoltre, Alvin non lascerà totalmente il programma. Infatti, forse, potrebbe vestire i panni di opinionsita, accanto a Bruganelli. Probabilmente la scelta ricadrebbe su di lui per un motivo preciso: Luxuria è all'esordio della conduzione dell'Isola e c'è bisogno di qualcuno che conosca molto bene il programma per riuscire eventualmente a intervenire quando necessario. Ma sarà davvero così? Al momento non resta che attendere per scoprire le novità. Il tempo stringe, è facile che qualcosa di più si scoprirà già durante le prossime settimane.