Chi è Perla Vatiero, vincitrice del Grande Fratello 2023/2024

Una puntata corposa, ricca di emozioni e soprattutto di eliminazioni, quella del Grande Fratello andata in onda lunedì 25 marzo. E non una puntata quasiasi, bensì l'attesa finale. A contendersi la vittoria c'erano Beatrice Luzzi, Rosy Chin, Massimiliano Varrese, Simona Tagli, Perla Vatiero e una persona tra Greta Rossetti, Letizia Petris e Sergio D'Ottavi. Dopo le prime eliminazioni, alla finalissima sono arrivate Perla e Beatrice. Entrate in studio, sono state accolte da un grandissimo applauso: "Il pubblico nutre un grandissimo affetto nei vostri confronti. Siete due donne con vissuti diverse, che si sono fronteggiate nella scuola per vissuto, per personalità e storia. Adesso bisognerà capire come andrà a finire".

La reazione della vincitrice

A trionfare è stata Perla. La ragazza porta a casa 100.000 euro, di cui la metà andranno in beneficenza per un ente o un'Istituzione da lei scelta. "Non ci credo ancora", ha detto lei subito dopo la vittoria. "Grazie pubblico, vi voglio tanto tanto bene. Questa favola s'interrompe ma solo per poco", le parole di Signorini mentre abbracciava la vincitrice. Poco prima il conduttore si era preoccupato di dare un lungo abbraccio anche a Beatrice Luzzi, arrivata (un po' inaspettatamente) seconda.

Chi è Perla Vatiero, la vincitrice del Grande Fratello

Perla Vatiero è nata nel 1998 ad Angri, in provincia di Salerno. Per diverso tempo ha vissuto però nel Lazio e precisamente a Rieti, per amore del suo fidanzato Mirko Brunetti, con cui la storia d'amore è terminata a Temptation Island 2023 per poi riprendere definitivamente proprio al Grande Fratello. Perla ha frequentato l'ITC G.Fortunato, poi si è laureata in scienze motorie, ama lo sport, avendo praticato molto sia karate che boxe. Attualmente segue il brand di abbigliamento "Perlystas".

Perla è attiva su Instagram con un profilo seguito - nel momento in cui scrive - da 543mila follower (ne ha guadagnati più di 170mila da quando ha partecipato al GF). Ne segue 178 e ha pubblicato poco più di 92 post. Qui ama pubblicare post relativi al lavoro ma anche altri della vita quotidiana: tra viaggi, locali, vacanze e, logicamente, tanto Grande Fratello. La ragazza è attiva anche su TikTok, con 203mila follower e 2.9 milioni di 'mi piace'. Per molte giovani ragazze è consideta un idolo (anche se, a dir la verità, non può vantarsi di alcun particolare talento). Sicuramente è una donna molto tenace. Lo ha dimostrato spesso anche dentro la Casa del Grande Fratello, scontrandosi - senza peli sulla lingua - anche con Beatrice Luzzi, donna molto intelligente e dalla buona dialettica.