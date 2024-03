Grande Fratello, il riassunto della finale: Signorini parla di Ilary Blasi, la vincitrice, gli eliminati

È appena terminata l’edizione 2023/2024 del Grande Fratello, il reality condotto da Alfonso Signorini e con Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli in studio. Logicamente è stata una puntata ricca di colpi di scena e soprattutto di eliminazioni e di sorprese. Dopo la sigla iniziale, con tanto di coreografia con gli ex concorrenti protagonisti, si è passati subito al televoto. Tra Letizia, Sergio e Greta, questi ultimi due hanno dovuto abbandonare il programma. Letizia, invece, è riuscita ad andare avanti. Dopo le prime sorprese, si è passati all’altra eliminazione. Un po’ a sorpresa, tra Beatrice, Rosy e Massimiliano ad essere eliminato è stato proprio quest’ultimo. Dunque una finale tutta al femminile.

Le “nomination”

Per la finale non ci sono state vere e proprie nomination. Eppure le 4 donne sono state invitate in mistery room per esprimersi su chi, secondo loro, non meriterebbe la finalissima. Rosy sceglie Simona: “Non si è lasciata andare”; Simona ricambia e sceglie Rosy; Beatrice nomina Simona e dice: “Non è una questione di colpo di scena ma oggettivamente sta qui da solo un mese e mezzo. Poi io con lei ho avuto un ottimo rapporto”. Infine anche Perla nomina Simona. Tra Rosy, Simona, Perla e Beatrice – dopo un televoto flash – il pubblico ha deciso che ad abbandonare definitivamente il gioco devono essere Simona e Rosy. La finalissima, dunque, è tra Beatrice e Perla. Ma non solo eliminazioni.

Le gaffe di Signorini

Durante la serata Alfonso Signorini è incappato più volte in alcune gaffe, specialmente con i nomi. Ma in particolare è stata una la gaffe più “clamorosa”: scambiare Perla e Greta. Proprio mentre stava lanciando un momento romantico con Mirko, Signorini invece di dire “Perla” ha detto “Greta” e poi si è scusato.

Signorini parla di Ilary Blasi

A un certo punto Cesara Buonamici ha preso in mano la situazione e ha “sostituito” il conduttore. “Inquilini, mi sentite? Pensavo sentiste solamente Alfonso. Ci siete? Siete contente? Alfonso è andato via, finisco io la puntata”. Allora lui si è messo a ridere: “Ha preso il mio posto, non vedeva l’ora. Attenzione perché da opinionista a conduttrice il passo è breve. E io ne so qualcosa.. proprio come dice Ilary (Blasi, ex conduttrice del GFVip quando Signorini era opinionista, ndr. Ciao Ilary”.

Chi è la vincitrice

Quasi alle due di notte, Signorini ha annunciato che la vincitrice del Grande Fratello 2023/2024 è Perla.