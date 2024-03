Grande Fratello, la strana frase di Simona: "Segni della croce, come ti permetti?". Il video

Il Grande Fratello è al giro di boa ma le dinamiche sono tutt'altro che terminate. Il reality - condotto da Alfonso Signorini, con Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli in studio - continua a intrattenere il grande pubblico di Canale 5. La puntata di ieri 4 marzo, per esempio, ha incollato davanti al televisore 2.4 milioni di telespettatori, pari al 17.95% di share. Tra le protagoniste di questa edizione, anche se arrivata da poco, c'è anche Simona Tagli. La gieffina, infatti, si è subito imposta con il proprio carattere, avvicinandosi molto a Beatrice Luzzi, con cui condivide anche alcune antipatie verso gli altri concorrenti.

La frecciatina di Simona

Come nel caso di Grecia Colmenares, che proprio ieri sera ha avuto una forte discussione con l'attrice di Vivere. A distanza di poco tempo dalla puntata, pare che Simona abbia rifilato una bella frecciatina all'attrice sudamericana. Cosa ha detto? Non si conosce perfettamente il contesto ma durante la cena subito dopo la diretta, a un certo punto, Tagli ha esclamato: "Non capisco tutti questi segni della croce, come se qui ci fosse il male. Non ho capito. Oh, ma come ti permetti?". Tutti guardano Grecia e cala il gelo.

Il video è stato ripubblicato dalla pagina Twitter (o X) @soleilsorgesupporter. Come ha commentato il pubblico? "Simona va portata in finale senza se e senza ma", "Grande Simona. Fuori Grecia! Però sono indecisa.. anche Anita", "Io la amo Simona, che ci posso fare? Non guarda in faccia a nessuno". Come andrà a finire il televoto? Al momento ci sono proprio Anita e Grecia. Insieme a loro anche Federico, Greta, Letizia, Massimiliano e logicamente anche Simona. Chi verrà eliminato? Non resta che attendere la puntata di giovedì prossimo.