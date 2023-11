Ida Platano sarà la nuova tronista di Uomini e Donne: la verità sulla rottura con Alessandro Vicinanza

Una notizia tanto inaspettata quanto sorprendente: Ida Platano sarà la nuova tronista, del trono classico, di Uomini e Donne. La 42enne, storico volto del trono over del dating show di Maria De Filippi, sarà la prima over 40 a sedersi sulla nota poltrona rossa e dorata.

Una sorte di fulmine a ciel sereno visto che non era stata ufficializzata la fine della relazione con Alessandro Vicinanza, il 39enne conosciuto proprio nel programma e con il quale aveva deciso di costruire una relazione.

Cosa è successo tra Ida e Alessandro

È stata proprio Platano, nel suo video di presentazione, a spiegare cos'è successo con Vicinanza. "La casa è il luogo dove risiede l'amore, dove vengono creati i ricordi e io di ricordi qui ne ho tanti - queste le prime parole che Ida ha scelto per la sua presentazione -. Ho riso, pianto e mi sono innamorata scrivendo capitoli della mia vita che malgrado non abbiano incontrato il lieto fine, rimarranno per me ricordi indelebili. Ho ancora il coraggio di amare e oggi inizierò un capitolo nuovo della mia vita partendo da qui".

"Qui dove tutto è iniziato - ha continuato Platano -. Forse già mi conoscete ma per chi non lo sapesse mi chiamo Ida, ho 42 anni e vengo da Brescia". Ida ha poi mostrato il suo salone di parrucchiera e spiegato che trascorre lì gran parte del suo tempo. Poi, brevemente, ha accennato ad Alessandro: "Sono nuovamente single dopo una storia durata 11 mesi. Ha deciso di chiudere... Oggi mi voglio rimettere di nuovo in gioco". Ida non ha spiegato cosa è successo con il suo ex, ma dalle sue parole si comprende che a chiudere la storia è stato Vicinanza.

"Sicuramente non rincorrerò più nessuno: chi mi vuole mi sta accanto e vicino, chi non mi vuole basta, chiuso. Io sono una romanticona, come in amore anche in amicizia io do tutto. Sono una donna decisa, dinamica, impulsiva, gelosa, sono sempre stata schietta e diretta e questo può dare fastidio a molti", ha poi continuato Platano. Infine Ida ha parlato del figlio e non ha saputo trattenere le lacrime descrivendo quanto sia difficile crescerlo da sola, anche perché ha paura che a lui possa mancare in futuro una figura maschile di riferimento.