La vita privata di Alex Belli: dall'età all'ex moglie Katarina Raniakova, da Delia Duran a Soleil Sorge

Modello e attore, con la sua partecipazione, da concorrente, alla nuova edizione di "Tale e Quale Show", Alex Belli mette in campo tutta la sua passione per la musica. Il suo nome è però noto presso il grande pubblico anche perché protagonista della cronaca rosa degli ultimi anni. Ricapitoliamo le tappe più significative della movimentata vita sentimentale di Belli.

La vita privata di Alex Belli

Alex Belli - all'anagrafe Alessandro Gabelli - nasce a Parma il 22 dicembre 1982. Primo di quattro fratelli la famiglia gestisce un allevamento di cavalli. Da giovanissimo studia pianoforte, per poi intraprendere la strada da fotomodello prima e da attore poi. Per anni volto della soap italiana "CentoVetrine", è anche protagonista di una vita sentimentale intensa e a tratti controversa.

Da amato attore della nostra televisione, Belli conosce Katarina Raniakova. Una frequentazione intensa, coronata nel 2013 da una cerimonia nuziale con uno scenario da sogno: quello dei Caraibi. Dopo circa dieci anni, il destino dei due si divide. I pettegolezzi parlano di infedeltà da parte dell’uomo: un’ipotesi, questa, che l’uomo conferma a Vanity Fair. Nel mezzo si diffondono voci di un possibile flirt tra l’attore e Cristina Buccino, conosciuta quando entrambi sono concorrenti del reality “L’isola dei famosi”, nel 2015.

Alex Belli appare affranto dalla rottura con la Ranikova, ma si consola con diverse avventure. Alcune fonti parlano di una frequentazione con Dayane Mello, ma a diventare ufficiale è la love story che ha con la modella Mila Suarez. Inizialmente l’attore dichiara pubblicamente amore alla donna, ma tutto naufraga in modo inaspettato: lei dichiara poco dopo a “Domenica Live”, su Canale 5, di essere scappata in Marocco, lontana dall’attore, in quanto psicologicamente violentata da lui.

Non molto tempo dopo Alex Belli conosce la venezuelana Delia Duran (il suo vero nome è Nusat Del Valle Duran Perez) e ha inizio una love story che in breve tempo diventa importante: nel 2021, dopo la proposta di matrimonio, avvenuta alle Maldive, la coppia si sposa a Como.

Nel corso della sesta edizione del “Grande Fratello VIP” 13 settembre 2021 – 14 marzo 2022) il triangolo tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge monopolizza l’attenzione generale. I tre partecipano in qualità di concorrenti ed è presto evidente una forte chimica tra la Sorge e Belli: alcuni parlano di amicizia, altri di un’attrazione frenata dalle telecamere e dal matrimonio tra l’attore e la Duran. Il rapporto resta equivoco: nei fatti non si è consumato un tradimento, ma i sentimenti non sono mai palesemente chiariti. Non sono poche le persone che accusano Belli di aver manipolato le donne e la produzione gli permette di rientrare in casa anche dopo la sua espulsione; il tutto per ricongiungersi con sua moglie Delia, ancora in gara.

Il valzer di notizie si è protratto anche dopo la fine del programma. Ad oggi Alex Belli e Soleil Sorge non sono rimasti in buoni rapporti, mentre l’unione tra l’attore e Delia Duran sembra esserne uscito rafforzato: la coppia si dice pronta per avere un figlio.