La vita privata di Scialpi: vero nome, ex marito, compagno, famiglia

Tra le icone della scena musicale italiana degli anni '80, Scialpi si è più volte raccontanto, nel corso degli anni 2000, mettendo al centro delle sue confessioni il rapporto avuto con sua madre Giuseppina e il matrimonio - poi terminato - con un uomo di nome Roberto Blasi. Scopriamo qualcosa di più in proposito, in occasione della sua partecipazione, da concorrente, a "Tale e Quale Show 2023".

La vita privata di Scialpi

Giovanni Scialpi nasce a Parma il 14 maggio 1962. Il padre è un agente di polizia; la madre una segretaria di un istituto farmacologico. Salito alla ribalta con la canzone "Rocking Rolling" (1983), ha un grande successo fino alla vittoria del Festivalbar 1988 con "Pregherei". Le notizie sulla sfera personale dell'epoca sono però adesso molto scarse: dovrebbe aver avuto una relazione importante con una ragazza, ma le voci che girano su alcuni siti web che lo vorrebbero padre di due figli non trovano effettivi riscontri.

Le notizie inerenti allo Scialpi degli anni 2000 sono invece diverse, esternate da lui stesso attraverso interviste e apparizioni televisive. Facendo un sunto delle sue vicende private, sappiamo che il padre è venuto a mancare nel 2004, mentre lui partecipa al reality "Music Farm". In quello stesso periodo la madre, Giuseppina, comincia ad avere problemi di salute, finché non le viene diagnosticato l'Alzheimer. L'artista l'ha accudita per molti anni: nel 2013 le condizioni della donna si aggravano, fino alla scomparsa, avvenuta nel 2018. Legatissimo alla madre, Scialpi parla di lei sempre con grande emozione.

Durante la malattia della madre il cantante conosce Roberto Blasi: tra i due nasce un bellissimo amore che si sviluppa nel corso di sei anni di convivenza. A quel punto la coppia decide si sposarsi, nel 2015, a New York dopo sei anni di convivenza. Dopo pochi mesi li vediamo come concorrenti di "Pechino, Express". Un po' a sorpresa, dopo soltanto due anni il rapporto tra i due naufraga. Scialpi racconta al settimanale Chi che tutto è iniziato con "una litigata cominciata in modo banale e finita malissimo”.

Poco dopo Scialpi intraprende una relazione con un dirigente di banca di origini americane di nome Leo. Durata diversi anni, la love story dovrebbe essersi conclusa, anche se non ci sono notizie ufficiali in merito. Nel 2021 circolano foto che ritraggono l'artista in affettuosa compagnia di un ragazzo di origini spagnole, Louis Pirreras, residente a Brescia. Al momento Scialpi dovrebbe essere single; nel settembre del 2023 dichiara infatti al Corriere della Sera: "Vorrei un fidanzato per ogni giorno della settimana, domenica esclusa, visto che quello per tutta la vita non è andato bene".