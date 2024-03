Mara Venier furiosa per la gaffe con D'Urso: "Volevo dire 'Doc'. Basta polemiche non si può dire niente"

Una frase che a Mara Venier è sembrata innocua, ma che sui social è diventata in pochi secondi un caso. Con Barbara D'Urso stava parlando della serie tv "Dottoressa Gio", una fiction a cui D'Urso è particolarmente affezionata anche perché è stata la prima dottoressa della tv, un orgoglio per l'ex conduttrice Mediaset.

E parlando di progetti futuri Mara avanza l'ipotesi di fare una nuova serie, ma con un nome diverso: "La chiamiamo la "Dottoressa Coque", come l'uovo alla coque". Barbara ha sorriso un po' interdetta e ha aggiunto: "Dottoressa Ba". "Mi è venuto così ma non so eh", ha poi aggiunto la padrona di casa. Non è chiaro se l'imbarazzo di D'Urso fosse legato a quanto poi sui social è diventato virale. Nonostante Venier avesse specificato che si riferiva all'uovo alla coque, soprattutto su Twitter, è iniziato a circolare il video del momento. Perché? Perché in inglese la parola che ha pronunciato Mara, intendendo coque, è un modo volgare di chiamare l'organo sessuale maschile. A differenziare le due parole, che si pronunciano nello stesso modo, un 'ck'.

Finita l'intervista a D'Urso e subito dopo la pubblicità, Mara Venier si è trovata costretta a fare subito la precisazione. La conduttrice molto infastidita, fastidio che è rimasto anche mentre ha intervistato Luisa Ranieri che presentava la seconda stagione di Lolita Lobosco, ha dunque chiarito: "Volevo dire Dottoressa Doc e non quello che stanno scrivendo, io non sapevo che in un'altra lingua quella parola fosse un'altra cosa. Chiudiamo le polemiche". "Una non può più parlare, sono polemiche che è meglio stroncare perché non si sa dove si va a finire, basta", ha poi concluso mentre Ranieri si stava sedendo di fronte a lei.

Dopo quanto successo nello speciale di Domenica In Sanremo, in cui lei ha letto un comunicato dell'ad Rai Roberto Sergio, la sua conduzione del programma domenicale è radicalmente cambiato. È sempre scherzosa, ma molto più tirata e lo sfogo che è andato in onda ne è un evidente segnale.