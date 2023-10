Tapiro a Nunzia De Girolamo e lei chiarisce: "Nessuna censura a Corona"

Nunzia De Girolamo è stata attapirata. L'ex politica e conduttrice di Avanti Popolo, su Rai 3, ha ricevuto il famoso Tapiro d'oro di Striscia la Notizia per aver ospitato Fabrizio Corona nel suo programma.

La consegna andrà in onda stasera, 19 ottobre, e ai microfoni di Valerio Staffelli De Girolamo ha dichiarato: "Non c’è stata alcuna censura né da parte mia né della Rai. Corona ha portato tanto materiale e non siamo riusciti a verificarlo tutto. Martedì prossimo, dopo le verifiche, sarà mandato in onda con o senza di lui".

Quando poi Staffelli le chiede se Corona sapesse che parte del materiale non sarebbe andato in onda, De Girolamo risponde: "Non avevamo garantito che avremmo trasmesso tutto, ma non so se a Corona sia stato comunicato perché poi quando è arrivato io ero in diretta".

L'accusa di censura di Fabrizio Corona

"Sono stato censurato! Non me lo aspettavo! Mi dispiace per tutti voi. Purtroppo non ho potuto, come mi avevano garantito questa mattina, dire quello che volevo, mostrate in tv il grande lavoro che sto portando avanti da 6 giorni senza dormire con il mio amico Moreno", ha dichiarato su Instagram Fabrizio Corona facendo riferimento anche ad un audio che doveva essere mandato in onda, e che aveva annunciato anche De Girolamo, ma che poi non è stato trasmesso.

"A un certo punto la conduttrice ha lanciato un audio che poi non è stato nemmeno mandato in onda, vi dente conto? C'era la voce di Zaniolo e di tre giocatori di Serie A che parlavano di scommesse e di tantissimi soldi. Hanno preso per il culo voi e hanno preso per il culo me!", ha anche aggiunto Corona. Con questa replica di De Girolamo la questione potrebbe essere considerata chiusa, ma non è detto che l'ex paparazzo si ritenga soddisfatto di queste spiegazioni.