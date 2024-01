"Fai la pipì la notte? Ti alzi?": Vanoni e Maionchi, l'esilarante botta e risposta a Che tempo che fa (video)

Ornella Vanoni e Mara Maionchi hanno regalato al pubblico di Che tempo che fa un momento di grande divertimento nella puntata di domenica 28 gennaio. La cantante e la produttrice musicale, infatti, non si sono limitate a parlare della loro lunga carriera che negli anni Sessanta le ha anche viste collaborare insieme, ma hanno spaziato tra battute ironiche e simpatiche risposte finite al centro delle discussioni degli utenti che hanno definito "grandiosa" la coppia così composta.

A partire dalla domanda di Ornella Vanoni che con assoluta tranquillità ha aperto con Maionchi l'argomento "pipì di notte". "È questione di ormoni, ce li hai ancora?" ha chiesto la cantante; "Uno spennacchiato" ha risposto la produttrice mentre Fabio Fazio assisteva imbarazzato al dialogo. E ancora, ricordando uno dei suoi primi agenti, Vanoni ha citato Rosanna Fratello sostenendo che all'inizio della loro carriera "aveva scritto in fronte che non ce l'avrebbe fatta": "Il Signor Rossi mi diceva che avevo un carattere difficile, diceva 'Io ho Rosanna Fratello, tu non ce la farai'. Io gli dissi 'è lei che non ce la farà'. Non c'è rivalità, ma lo teneva scritto in fronte che non ce l'avrebbe fatta" le sue parole. Maionchi è allora intervenuta sostenendo che nel mondo della musica la rivalità tra gli artisti è sempre esistita: "Girano gelosie, oggi sai com'è finita perciò dici che non c'era rivalità. Il caratterino lo avevi Ornella, ammettilo", ha osservato.

Il discorso si è spostato sui caratteri degli artisti con i quali Maiochi ha dovuto convivere: "Per lavorare con gli artisti devi avere due cog*ioni esagerati. Gli artisti sono fragili, una cosa che non funziona li rende vulnerabili. Vanno sostenuti" ha detto la produttrice. "Una volta svenni per finta perché non ricordavo le parole della canzone" ha raccontato la Vanoni prima di smentire le voci circolate negli anni che la vedevano protagonista di una notte di passione con Franco Califano: "Si diceva che era impossibile che io non fossi andata a letto con Califano. Non ho mai fatto l'amore con Califano". E mentre Fazio salutava il pubblico, sui social c'è stato chi ha commentato così questo esilarante siparietto: "Momenti indimenticabili! La ricetta, semplicissima: due donne dotate di talento, simpatia e intelligenza, un conduttore che sa il fatto suo!"