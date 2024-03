Pechino Express, Fabio Caressa preoccupato per la figlia e infuriato con le Amiche: "Abbiamo rischiato la vita"

Durante la quarta puntata di Pechino Express, in onda su Sky Uno giovedì 28 marzo e condotto da Costantino della Gherardesca, i Caressa si arrabbiano con le Amiche a causa di una guida poco attenta e pericolosa da parte dell'autista a cui le due donne hanno chiesto un passaggio. Gli scontri proseguono fino al primo libro rosso della serata, dove ad attenderli c'è Fru, testimone della rabbia di Fabio.

Cos'è successo

Durante il viaggio verso la ricerca del primo libro rosso della quarta tappa, i Caressa trovano un passaggio in macchina dopo aver portato a termine la prima prova. Il nuovo tragitto da percorrere però è pieno di curve, il che rende tutto più pericoloso. Anche le Amiche ottengono un passaggio, ma il loro autista fa sorpassi alquanto rischiosi sulla stessa strada percorsa da padre e figlia, superando questi ultimi in malo modo. Fabio è preoccupato perché in macchina c'è anche la figlia.

Dopo aver concluso la seconda prova (trovare una donna con le mani color indaco) e raggiunto Fru, Fabio Caressa sbotta: "Non siamo a una gara di Formula 1 ma in montagna. Se tu vuoi correre e rischiare va bene, ma io ho mia figlia a bordo, sono infuriato..." Eleonora cerca di calmarlo davanti all'inviato: "Quando gli parte così... È un po’ arrabbiato ma ora si calma". A questo punto il padre si scusa per la forte reazione, ma Fru sembra capirlo bene: "È questo il ruolo dei genitori, preoccuparsi per i propri figli". Ora i due concorrenti devono cercare un alloggio per la notte, ma durante percorso Fabio è ancora piuttosto irritato: "Abbiamo rischiato la vita". Eleonora ribatte: "Non l’abbiamo rischiata", ma lui non ci sta: "Ma col caz*o, sono furibondo, incaz*ato nero, esigo un provvedimento contro di loro".

Il finto chiarimento

Il giorno dopo, al mercato di Bac Ha, Caressa e Amiche cercano un chiarimento che in realtà non arriva, perché i primi dicono di aver chiesto dei provvedimenti nei confronti delle due donne ma che non voleva essere un'azione personale contro di loro (era spaventato per la figlia), mentre queste ultime sostengono che hanno cercato di fermare l'autista con scarsi risultati ("Alla nostra età non possiamo chiedere a qualcuno di correre sotto la pioggia") e che padre e figlia in quella strada di montagna volessero metterle in difficoltà: "Certo è che camminavate al centro strada per non farci passare…" I Caressa ripartono affermando che la situazione è ormai chiarita, ma le rivali non sono d'accordo: "Dicono di aver segnalato di prendere provvedimenti e poi non è un gesto contro di noi...", mentre Fabio ed Eleonora in macchina commentano: "Se dici che camminavamo al centro significa che..." Il padre completa la frase senza troppi giri di parole: "che sei sce*a".