Pechino Express: entrano le Ballerine, la reazione di Caressa: “Contento? Nessuno di noi lo è!”

La terza puntata di Pechino Express 2024 inizia subito con una sorpresa. Costantino raduna i concorrenti e inizia a parlare delle tante feste e danze popolari in Vietnam. Poi parte una dimostrazione di una delle danze più tradizionale: quella del leone. E tra i danzatori, escono dai costumi due ragazze, sono la nuova coppia di concorrenti: Le Ballerine. Entrambe già viste in tv nella scuola di Amici arrivano Megan e Sveva. I viaggiatori sono spiazzati e le loro facce dicono tutti. Costantino chiede: “Siete contenti?”, e a rispondere in modo piuttosto diretto è Fabio Caressa: “No, credo che nessuno di noi è contento, onestamente. Poi vabbè, bella la novità per carità…” Insomma, cerca di salvarsi in corner ma il suo entusiasmo è comune a tutti gli altri, tranne che alla coppia Italia- Argentina, con Antonella Fiordelisi che si dice, non si sa se ironica o seria: “Contentissima!”

La prima tappa vede i viaggiatori impegnati nel percorso tra Cao Bang e Cao Ki, i Caressa, vincitori della scorsa puntata possono dare due malus a due coppie in partenza, danno 15 minuti di stop a le Amiche e 10 minuti ai Pasticceri “perché sono forti”. Damiano non la prende proprio benissimo: “Me l’aspettavo”, dice Costantino commenta: “Ah, Damiano veggente!” e il pasticcere aggiunge: “La moglie di Fabio mi chiama diversamente” “Come?” vuole sapere Caressa:“Giuliacci, perché c’azzecco sempre sul tempo” “Ma nell’intimità?” …Finisce in una risata lo scambio di battute.

Poco prima però Damiano aveva detto, piuttosto innervosito: “Io non ci avrei pensato nemmeno un momento: penalità alle ballerine!”. Si parte dunque.

La prima prova vede i concorrenti in un mercato di un villaggio, impegnati a cuocere il riso in un modo tradizionale molto complesso, camminando, con una persona che regge la pentola e l’altra che con un bastone, tiene il fuoco sotto per cuocere il riso. Una tradizione nata per insegnare ai soldati in guerra a cucinare in ogni situazione. E’ una prova molto complicata e le modelle Italia – Argentina hanno sfiorato l’incidente, con il fuoco che quasi ha bruciato la caviglia di Antonella Fiordalisi. Ma la ragazza ha assicurato però la compagna di viaggio: “Ho tutto il corpo assicurato, stai tranquilla!”. I primi a portare a termini questa prova sono i Brillanti, che possono anche decidere come accoppiare le coppie ai camion che si muoveranno verso il prossimo villaggio. Arrivano i Fratm ma hanno una brutta sorpresa: devono attendere sia i Pasticceri che le nuove arrivate le Ballerine, che sono ancora all’inizio della cottura del riso. Una mossa piuttosto furba per metterli in difficoltà.