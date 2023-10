Report, le anticipazioni e i servizi della puntata di questa sera

Oggi, 15 ottobre 2023, dalle 20.55 su Rai 3, Sigfrido Ranucci conduce la seconda puntata stagionale di “Report”. Innanzitutto, si fa un'analisi della critica situazione del Servizio Sanitario Nazionale. Gli altri servizi indagano sulle collezioni di opere d'arte di Giovanni Agnelli e di Silvio Berlusconi.

Report: le anticipazioni del 15 ottobre

"La stiamo perdendo" è il titolo della prima inchiesta della serata. Firmata da Claudia di Pasquale, con la collaborazione di Goffredo De Pascale e Raffaella Notariale, è incentrata sul tema della sanità pubblica. Il quadro che esce da questo focus è sconfortante: ospedali vecchi e troppo pieni, altri nuovi e semivuoti, mancanza di personale, reparti chiusi e liste di attesa che si fanno sempre più lunghe. Tutto ciò è il frutto di tagli alla sanità che da trent'anni a questa parte hanno messo k.o. lo stato di questo settore. "Report" si chiede se il Pnrr potrà salvare il Sistema sanitario nazionale e indagherà sul potenziamento della medicina territoriale, con annessa costruzione di case di comunità, in grado di garantire ai cittadini il diritto alla salute. Il viaggio del programma di Rai 3 attraversa varie regioni del nostro territorio per offrire un esauriente (e poco rassicurante) descrizione sulla sanità pubblica italiana.

La seconda inchiesta di questa puntata ha come titolo "Compra l'arte e mettila da parte", firmata da Manuele Bonaccorsi e Federico Marconi. Straordinariamente ricco, il patrimonio della collezione di Gianni Agnelli vanta una lista di oltre 600 capolavori dell'arte moderna e contemporanea, con artisti come Picasso, Monet, Bacon, Balthus. Un tesoro al centro della disputa sull'eredità familiare: la figlia Margherita, i nipoti John, Lapo e Ginevra Elkann. Il programma di Rai 3 ha indagato, tra l'Italia e la Svizzera mediante documenti inediti sulla discussa collezione d'arte degli Agnelli. A quanto pare il ministero dei Beni Culturali sapeva molto poco di questo patrimonio artistico e alcune di queste opere sarebbero poi sparite nel nulla. Che fine hanno fatto? Al momento sta indagando la Procura di Milano.

Il terzo e ultimo reportage della serata è "La crosta", firmato da Luca Bertazzoni con la collaborazione di Marzia Amico. Il sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi ha affermato che, negli ultimi anni di vita, Silvio Berlusconi avrebbe speso più di 20 milioni di Euro in opere d’arte, spesso attraverso televendite. "Report" si è recata uno show room di Arzano (provincia di Napoli), dove Berlusconi avrebbe acquistato circa 5.000 quadri, adesso conservati in un hangar ad Arcore. "Report" mostrerà in esclusiva queste opere d'arte.

Dove vederlo questa sera in tv e in streaming (15 ottobre 2023)

La seconda puntata stagionale di “Report” va in onda oggi, domenica 15 ottobre 2023 dalle 20.55 su Rai 3. Il programma è visibile anche - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.