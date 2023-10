Report, le anticipazioni e i servizi della puntata di questa sera

Nuova appuntamento con le inchieste di “Report: l'appuntamento in onda oggi, 29 ottobre 2023, dalle 20.55 su Rai 3, propone tre nuovi servizi: il primo è incentrato sul Regno Saudita; il secondo torna a parlare della tragedia del bus di Mestre; il terzo è dedicato a un controverso caso sorto a Sorgà (provincia di Verona).

Report: le anticipazioni del 29 ottobre

Nell'inchiesta "Desideri sauditi", firmata da Daniele Autieri con la collaborazione di Federico Marconi e Carlo Tecce, emergono incontri segreti dei parlamentari, mediazioni politiche nel mondo del calcio, viaggi sponsorizzati dal governo e interferenze politiche sul caso Regeni. Questa complessa strategia del Regno Saudita mira a guadagnare influenza politica in Europa, con particolare attenzione anche all'Italia. Il reportage di Report si basa su documenti e testimonianze inedite, rivelando anche attività di pressione e lobbying negli Stati Uniti, in Europa e sugli stessi parlamentari italiani. Gli incontri a porte chiuse organizzati a Roma con membri del governo saudita fanno luce su questa strategia, che si svolge sullo sfondo del mondo del calcio mondiale, con l'Arabia Saudita che ha utilizzato il calcio come strumento di influenza globale: si parla inoltre dell'ex CT della Nazionale italiana Roberto Mancini, adesso CT della nazionale saudita. Si parla pure del Principe ereditario Mohammad Bin Salman, che si trova a fare i conti con le conseguenze degli attentati di Hamas del 7 ottobre.

In "La tragedia del bus", la seconda inchiesta serale, curata da Giulia Presutti con la collaborazione di Lidia Galeazzo e Andrea Tornago, si torna a esaminare l'incidente accaduto a Mestre il 3 ottobre, in cui un autobus pieno di turisti è precipitato da un cavalcavia, causando la morte di 21 persone e il ferimento di altre 15. La tragica vicenda, denominata "La tragedia del bus," inizia con un'analisi dei primi rilievi, che sollevano interrogativi sulla causa dell'incidente. In particolare, ci si chiede perché la barriera del cavalcavia fosse interrotta da un'apertura che ha contribuito al tragico epilogo, e perché l'autista esperto sembrava aver perso il controllo nell'istante finale. La strada in questione rientra sotto la responsabilità del Comune, che stava effettuando lavori di sicurezza sul viadotto, ma non li aveva ancora completati. L'autobus coinvolto appartiene all'azienda Martini Bus, controllata da La Linea Spa, ed è parte di una flotta di pullman elettrici prodotti dalla società cinese Yutong.

Per finire, la terza inchiesta intitolata "Falda e faldoni" a cura di Lucian Paternesi con la collaborazione di Giulia Sabella, mette in evidenza una controversia a Sorgà, un piccolo comune in provincia di Verona, dove si coltiva il pregiato riso vialone nano, il quale detiene l'ambito marchio IGP. Quiun'azienda privata ha iniziato a scavare una discarica per rifiuti speciali non pericolosi noti come car fluff, provenienti dal riciclo delle automobili. La scelta di posizionare la discarica a breve distanza dalle risaie e dalle acque pure ha sollevato domande sulla decisione della Regione Veneto. Il terreno in questione è di proprietà privata, ma l'azienda ha iniziato i lavori prima di ottenere l'approvazione definitiva dalla Regione. La controversia è stata amplificata dal fatto che il progetto presentato dall'azienda suggerisce che la falda acquifera si troverebbe molto più in profondità rispetto al livello di scavo previsto.

La quarta puntata stagionale di “Report” va in onda oggi, domenica 29 ottobre 2023 dalle 20.55 su Rai 3. Il programma è visibile anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.